Doña patricia busca a su hijo, desapareció viajando de Coatza a Oaxaca

Con tristeza, agonía y desesperación, Patricia Gordillo Hernández solicitó el apoyo de la ciudadanía para localizar a su hijo José Gordillo Hernández de 30 años, quién no sabe nada desde hace 20 días.

Entre lágrimas la madre del joven relató que el pasado 10 de abril salió de Coatzacoalcos con rumbo al estado de Oaxaca para comprar mercancía de la región del istmo y desde entonces no sabe nada de él.

"Que se comunique conmigo donde quiera que se encuentre, donde este lo que le haya pasado yo quiero verlo y cualquiera que lo haya visto por ahí que también se comuniquen conmigo si ya lo vieron por ahí" expresó.

Detalló que la última vez que mantuvo contacto con su hijo fue cuando viajaba a la altura del tramo carretero Juchitán - la Ventosa y desde entonces comenzó el calvario de no saber nada de él.

"El siempre venía temprano a verme y ahorita no lo veo a veces pienso que lo voy a ver que viene pero pues no, no lo veo" comentó.

En redes sociales familiares han difundido la fotografía de José Gordillo con la intención de conocer algún indicio de su paradero, así mismo tanto las autoridades de Coatzacoalcos como de Oaxaca ya tienen conocimiento de su búsqueda pero hasta el momento no hay respuesta favorable.

A decir de la señora Patricia, el joven se desempeñaba como taxista, pero por la contingencia sanitaria dejó de laborar y comenzaron a vender pescado, camarón seco y pan.

"Unos señores, su suegra les dijeron que fueran a comprar pescado a Paredón, Chiapas, se fueron a Paredón él y otros dos más, uno es de Juchitán y otro de Tehuantepec, pero no llegaron hasta paredón se desaparecieron en la Ventosa y no sabemos nada de él" detalló.

Los días pasan y la desesperación es más grande, en casa lo esperan su mamá, hijas y esposa, por ello piden el apoyo de las personas de Veracruz y Oaxaca para poder localizarlo, cualquier dato comunicarse al 921-310-57-78.