Don Cipriano, fabrica vinagre de manzana; único en México

Don Cipriano Yep Piquet, de 85 años, se cataloga como un tipo que le gusta escribir sobre leyes poemas, filosofía y lógica, es licenciado y platica a Imagen del Golfo, como llegó a la estancia de día para adulto mayores, Apapachos del Corazón.

"Con la pandemia mis hijos me tenían secuestrado en la casa, entonces mi hija me dijo; a ti que te gusta platicar mucho, ahí vas a convivir con mucha gente y aquí me tienes", expresó.

"Por las mañanas me trae un sobrino y por las tardes me regresa a la casa, mis hijos son profesionistas y no pueden estar conmigo todo el día, aquí me siento muy feliz", aseguró.

Se siente orgulloso de sus hijos, principalmente de Cipriano que es el mayor, el es licenciado en ciencias Diplomáticas, becado por tener el promedio más alto en su examen que hicieron maestros de Inglaterra, su hijo sacó 9.6 para la maestría por la UDLA, ahora da cursos en línea.

Dice que aquí en México nadie produce vinagre de manzana, todo viene de España, él lo prepara y lo vende, enseña una botella que dice sirve para adelgazar, tomándose una cucharadita antes de cada comida.

Su esposa le dice que es ajonjolí de todos los moles.

Porque cuenta una anécdota; Una señorita perdió a su esposo y su hijo y se encontraba muy deprimida, se la pasaba llorando y preguntando cuando vendrían sus familiares; entonces le dije a Marisol que quería hablar con ella.

"Le dije una mentira piadosa, que sus familiares estaban en estados unidos, que se fueron a trabajar para ganar dinero y venir por ella, que en cuanto tuviera comunicación conmigo, yo le avisaría; con eso se calmó".

Don Cipriano se siente feliz en la estancia, y si puede ayudar a sus compañeros y compañeras con algún consejo, todos lo quieren.