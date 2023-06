Disminuye afluencia en oficinas de licencias en Coatzacoalcos

Poca afluencia registran las oficinas para tramitar las licencias de manejo en esta ciudad, al grado de que se realiza la gestión en unos cuantos minutos, tal y como se pudo comprobar este lunes.

Las oficinas localizadas en la avenida Gutiérrez Zamora casi esquina con Carranza, en pleno centro de la ciudad, abre sus puertas desde las ocho de la mañana a las dos de la tarde de lunes a viernes, mientras que el sábado labora desde nueve de la mañana.

La gente que acude a realizar sus trámites, lo lleva a cabo en cuestión de minutos, al llevar los documentos solicitados y cubrir el pago en alguna sucursal bancaria o incluso las oficinas de telégrafos.

Desde la tipo A, B, C, D o la tipo P son las que a diario se expiden, siendo la A la de servicio de transporte público de pasajeros, la tipo B servicio de transporte de carga y particular, en tanto que la C es de servicio particular hasta tres y media toneladas.

Lo que toca a la tipo D es dos o tres ruedas, así como cuatrimotos y finalmente la tipo P que es permiso para menor de edad, o persona extranjera, donde se sacan nuevas, canje y duplicado, salvo el permiso, donde solamente es nueva.

Los precios son de 506 en los duplicados para las tipo A, B, C y D, en tanto que para canje en la tipo A es de 1,139, en tanto que la B tiene un costo de 1,013, mientras que la C es por 885 y finalmente la D 759.

En caso de requerir la licencia nueva, hay que cubrir 2,150 para la tipo A, mientras que para la B 2,024, en tanto que la C es de 1,771 y por la licencia tipo D hay que pagar 1,265 y finalmente por el permiso el pago es 1,012.

Atrás quedaron las largas filas de personas para realizar los trámites, por lo que ahora con llevar la documentación requerida y cubrir el pago del documento, se puede realizar en cuestión de minutos.

Lo mismo ocurre en las oficinas localizadas al interior de Plaza Quadrum, al poniente de la ciudad.