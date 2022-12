Discriminan y cierran puertas a Ivonne por tumor cerebral (+Video)

La vida de Ivonne Plata Azpilcueta dio un giro radical tras ser detectada con un tumor cerebral, pues nunca se imaginó que llegaría a perder su empleo y que hasta sería víctima de discriminación.

Estudió la licenciatura en derecho y el contar con un amplio curriculum le permitió laborar dentro de la Fiscalía General del Estado (FGE) por más de 16 años como Ministerio Público y Jefa de Investigaciones Ministeriales de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro.

Hace tres años fue intervenida quirúrgicamente en la Ciudad de México para extirparle el tumor, sin embargo, el procedimiento le dejó como secuelas una traqueotomía, parálisis corporal de su lado derecho, así como pérdida del equilibrio y con ello el cierre de oportunidades laborales.

"Me tuve que ir a México a operar y como secuela de ese tumor tuve parálisis en todo mi lado derecho, salí con traqueotomía, con pérdida total del equilibrio"

"Lamentablemente ya soy una persona y mujer con discapacidad, pues realmente las oportunidades laborales no han sido abiertas las puertas, si te ven con una discapacidad, aunque estés preparada, no te acogen", narró.

EL INSTITUTO DE PENSIONES LA IGNORA

La profesional del derecho comentó que tras detectarle el tumor la FGE la apoyó durante el proceso, incluso en los dos años de incapacidad, pero después de ese periodo los gastos fueron insostenibles.

Ivonne solicitó ante el Instituto de Pensiones del Estado la pensión jubilatoria por invalidez, pero desde más de un año no le han dado una respuesta y solo de dan "largas" con los trámites burocráticos.

"En ese momento me apoyaron para irme y después de eso estuve incapacitada por dos años y después de esos dos años ya no me pudieron sostener, por lo que solicité pensión jubilatoria por invalidez ante el IP que ya tengo más de un año y no me han dado nada de pensión", comentó.

Y aunque en su momento solicitó ser reincorporada a su centro de trabajo, Plata Azpilcuenta dijo que Recursos Humanos ya la había dando de baja.

"En recursos humanos vieron que ya no me pude desempeñar como tal y fui dada de baja", expresó.

INTERPUSO QUEJA EN DERECHOS HUMANOS

Al no obtener una repuesta por parte del Instituto de Pensiones del Estado, Ivonne Plata Azpilcueta interpuso una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), para ver si con la recomendación que se emitiera pudiera agilizarse su proceso.

Sin embargo, pese a efectuar este proceso continúa sin obtener un solo pago de su pensión, aún cuando sea mínimo, pues cotizaba con un sueldo tabulado y no con un salario integral.

"Metí una queja en Derechos Humanos y estoy en ese proceso, llevo un año dando vueltas y no me han dado nada, aunque es mínimo, porque cotiza uno con un sueldo tabular y no con el salario integral que es inconstitucional", detalló.

LA FISCAL VERONICA HERNÁNDEZ NUNCA LA RECIBIÓ

Al ver que su situación cada vez era más complicada, solicitó hablar con la Fiscal General del Estado Verónica Hernández Giadáns, pero lamentablemente nunca se le abrieron las puertas.

Ivonne espero que por ser mujer y tener una discapacidad podría ser escuchada por la titular de la FGE, pero todo parece indicar que Hernández Giadáns prefirió hacerse de la vista "gorda".

"Que analizará mi situación y si yo obtenía toda la aptitud para poder ser reincorporada en alguna otra área, sino podía ahí, nunca me recibió, a pesar de que es mujer también, cuando ella entró, ya estaba yo incapacitada", comentó.

ES ABOGADA LITIGANTE