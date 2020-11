Directores y mandos también pueden sufrir violencia política de género: TEV

Tras la determinación del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), en favor de la directora de Contabilidad del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, se estableció que el personal de confianza que ocupe una dirección y mando es susceptible de ser víctima de violencia política en razón de género, acto en el que incurrió la síndica única.

Lo anterior lo dio a conocer la magistrada presidenta del TEV, Claudia Díaz Tablada, quien a través de su cuenta de Twitter explicó el expediente TEV-JDC-585/2020 a través de una infografía de su ponencia en la sesión no presencial realizada el 9 de noviembre en videoconferencia.

"Se concluyó que no es necesario ser electa mediante el voto popular para ser víctima de violencia política en razón de género, sino que es posible que una mujer que sea designada para un cargo de elección y mando, y que sea de confianza, puede ser víctima de tal infracción", mencionó Díaz Tablada.

Y es que se llegó a un juicio ciudadano cuando Yolanda Sagrero, directora de Contabilidad, denunció ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE) a la síndica Yazmín Martínez Irigoyen por actos que, supuestamente, constituyen violencia política en razón de género.

Sin embargo, la Secretaría Ejecutiva del OPLE determinó que los actos no aplicaban al no ser tutelables por la vía electoral, ya que la directora de Contabilidad no fue designada por voto popular, lo que llevó a Sagrero Vargas a interponer un Procedimiento Especial Sancionador (PES).

"Se determina que el Procedimiento Especial Sancionador es el medio idóneo para conocer de actos que puedan constituir violencia política en razón de género, pues se ha convertido en un mecanismo que tutela la regularidad democrática y que todo estado que se considere democrático debe cuidar que las mujeres tengan una vida libre de violencia", puntualizó.