Difícil panorama enfrentan comerciantes de uniformes en Coatzacoalcos

Vendedores de uniformes en el Mercado Coatzacoalcos se duelen ante las bajas ventas que enfrentan este año a consecuencia de la falta del regreso a clases provocada por la pandemia del Coronavirus, incluso podrían haber cierre de comercios de ese giro.

Javier Santiago Martínez, locatario, informó que desde hace varios años como parte de una tradición se ha dedicado a la venta de ropa escolar

en la Central de Abastos, sin embargo, este 2020 debido a lo incierto que es el regreso a clases no registran demanda en sus mercancías.

"Este año creo no se va a llevar a cabo esta tradicional entrada de clases que por la pandemia estamos ahorcados no hay inicio de clases ya llevamos 5 meses y la verdad no vemos claro; no vendemos nada la verdad gastamos en uniformes pero como no hay clases nadie compra y ni se asoma por aquí la gente, está muy feo esto", expuso.

Declaró que dada la difícil situación actualmente están buscando créditos como los de ´Bienestar´ e incluso hasta de otras dependencias pero no están siendo tomados en cuenta para ser beneficiados con ellos.

"No nos toman en cuenta porque somos microempresarios y ya llevamos tres meses buscando y no se nos otorga nada necesitamos que el gobierno mire a las microempresas sobre todo que este mercado siempre ha tenido buenos precios, dado buena calidad de productos es un servicio popular que hacemos cada año y por el que mucha gente viene a comprar su uniforme acá y a buen precio no hacemos ganancias de lucro como algunas escuelas que venden el uniforme y dan carísimo nosotros lo damos bastante económicos", externo.

"La verdad necesitamos que este gobierno mire a las microempresas porque la verdad no tenemos ni para comer; todos estamos en la lona con esta pandemia pero el recurso de las microempresas que hoy en día estaban dando no llegó aquí al mercado Coatzacoalcos, llegaron a las colonias no sé porque arte de magia si no hay negocios, no hay locales, no hay mercado y en varios de los mercados de aquí no llegó ese recurso", agregó.

Indicó que pese a iniciar con las ventas desde las 08:00 horas hasta las 17:00 horas no todos los locatarios como en su caso están teniendo ventas, contrario a los que comercializan pollo, carne y verduras.

NO DESCARTAN CIERRES DE NEGOCIOS

Santiago Martínez, reconoció que de continuar dicha situación no descartan el cierre de negocio, ya que a la fecha de dos trabajadores que tenía se quedó sólo con uno y debe sacar su pago de 180 pesos.

"No tengo facilidades y dentro de poco voy a estar aquí solito pero también necesita uno un trabajador para mandados o alguna cosita", reveló.

Asimismo, comentó que a fin de repuntar sus ventas introdujo gorras y caretas para el regreso a clases de lo niños, sin embargo, de seguir las clases virtuales pierde toda la esperanza de recuperar un poco de su ganancia.

"La verdad yo ruego a las autoridades que nos puedan ayudar o ver a las microempresas como lo que somos y no como tianguistas, vendedores ambulantes; pagamos luz, tarjeta de piso, hacemos pagos de Hacienda y todo eso y lleva a un seguimiento de qué estamos mejorando la calidad de la ciudad también, pero ojalá nos ayude la verdad", finalizó.