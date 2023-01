Junto a DIF Coatzacoalcos, abuela consigue custodia de su nieta tras feminicidio de su madre

Gracias a la asesoría legal del DIF Municipal de Coatzacoalcos que preside la señora Esther Mortera Zetina y las gestiones del gobierno local que dirige el licenciado Amado Jesús Cruz Malpica se logró la tutoría legítima de una menor de cuatro años bajo el nombre con iniciales de C.R.P.T. cuya madre Anahi Michelle "N" fue víctima de feminicidio en febrero del 2022.

Al no tener la menor una representación legal el organismo asistencial coadyuvó con las autoridades para que la señora Josefa Tadeo Vadillo, abuela de la pequeña tenga ahora la patria potestad informó la licenciada Laura Belén Santiago Escobedo, procuradora Municipal para la Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes del DIF Coatzacoalcos en una rueda de prensa acompañada por la presidenta Esther Mortera Zetina, el director general maestro Elit Seba Juárez y la señora Josefa Tadeo.

"A partir de abril iniciamos un proceso legal ante los juzgados familiares para que la señora Josefa Tadeo Vadillo obtuviera la patria potestad de la niña, toda vez que al carecer de su madre al haber fallecido no había una representación legal a favor de la niña, se dio el proceso legal como lo ordena la ley y es así que en fecha del mes de septiembre del 2022 es que se determinó como tutor legítimo y el ejercicio de la patria potestad corre a cargo de ella", refirió.

La presidenta Esther Mortera mencionó que este fallo a favor se logró también gracias al respaldo del gobierno estatal a través de la licenciada Rebeca Quintanar Barceló directora general del DIF Veracruz quien le ha dado puntual seguimiento a este caso.

"Es un fallo a favor de esta familia, porque aquí en el DIF en todo momento buscamos el bienestar y la integridad de nuestros menores", indicó.

Por su parte doña Josefa Tadeo Vadillo agradeció a las autoridades del DIF así como al gobierno municipal por el apoyo y respaldo que le han brindado desde el feminicidio de su hija.

"Estoy muy agradecida a la señora presidenta Esther Zetina al alcalde Amado Cruz que desde que les solicitaron que nos brindaran el apoyo no nos han dejado solos, no me puedo quejar me han apoyado en todo momento", aseguró.

La dependencia asistencial municipal además de la asesoría legal, le ha otorgado una beca escolar así como la entrega de una despensa mensual a la menor y su familia