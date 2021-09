deteriorada_luce_la_caseta_de_cobro_del_puente_coatzacoalcos_i

La empresa encargada de administrarla, no se ha hecho cargo de darle el mantenimiento necesario, observándose las láminas oxidadas, además que los cubículos en donde labora el personal encargado de realizar el cobro a los conductores también presenta problemas.

Lo anterior debido a que al presentarse lluvias en al menos uno de estos, es necesario colocar una lona para evitar que se moje el personal que ahí se encuentre.

Esta situación resulta "interesante" para los viajeros quienes se cuestionan a donde van a parar los miles de pesos que se recaudan diariamente, ya que también señalan que mientras los trabajadores piden respeto a su trabajo exigiendo el pago, en la carretera sigue presentando deterioro, sumado al mal aspecto de la plaza de cobro.

"Que nos roban a más no poder, pues no es posible que a sólo pocos metros de la caseta la carretera está en pésimas condiciones, y así está en su mayoría huecos, baches etc. Tantos automovilistas que transitan por ahí y hay muchísima entrada de dinero para que arreglen", dijo la usuaria Eloísa Reyes Vasconcelos.