Desconcierta aglomeración durante pago de becas en Coatzacoalcos

Con todos los protocolos sanitarios para prevenir el contagio de coronavirus, este martes arrancó el pago de becas municipales el anexo del palacio municipal de Coatzacoalcos.

Desde temprana hora los padres de familia se formaron a lo largo del palacio porteño, en espera de recibir el apoyo económico de 2 mil pesos.

La regidora Eusebia Cortes Pereza dijo que se sentía sorprendida por las largas filas que había afuera del palacio municipal, porque habían tomado algunas medidas para evitar las aglomeraciones.

"Veo que la gente no entiende, la verdad me quede un poco desconcertada, me dicen que hay fila toda la cuadra, eso está mal, ya que a la gente se le cito por horario", aseguró la edil.

El gobierno municipal destinó 2 millones de pesos para este programa educativo, en el que serán beneficiados mil estudiantes de excelencia académica.