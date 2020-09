A sus 87 años el señor Mariano López González, fue víctima de un acto insensible; al no poder pagar la renta del lugar donde vivía, sus pocas pertenencias le fueron quemadas por la dueña del alquiler para después ser echado a la calle.





Don Mariano es una persona que camina a paso lento, solo escucha de cerca, no cuenta con familia en Coatzacoalcos y sobrevive de la pensión para adultos mayores que recibe del gobierno federal.





A consecuencia de la crisis económica por la pandemia del Covid-19, no pudo costear la mensualidad de su alquiler y sin consideraciones fue desalojado.





Al verlo solo y desprotegido por las calles de la ciudad, Marisol Gonzáles Rueda, una joven altruista de Coatzacoalcos no dudo en acercarse a él, fue ahí donde conoció parte de la vida del señor Mariano.





"Me contó y pude corroborar que la señora donde rentaba como ya no pudo pagar, lo corrió y no dejó que se llevara nada para después quemar la poca ropa que tenía, una estufita eléctrica, y una colchoneta, y temimos por sus papeles personales, pero los recuperamos. Sentí tanto enojo, ¿cómo pudieron hacerle algo así?", expresó.





La joven dio a conocer el caso a través de sus redes sociales, e inmediatamente se supo que actualmente don Mariano vive en un pequeño cuarto que le renta la ciudadana Juana Cuazuzón De Jesús, quien además de ofrecerle un lugar para vivir también ha adoptado un papel de hija; lo cuida y en las medidas de sus posibilidades lo alimenta.





"Afortunadamente aparecieron dos ángeles, el primero me acompañó a dejar a don Mariano a donde renta y la segunda persona fue su vecina, la señora Juana quien nos acompañó a casa de la señora que quemó las pertenencias de Don Mariano, quiero mencionar que la señora Juana ha apoyado a don Mariano, es una señora de buen corazón", destacó Gonzáles Rueda.





El equipo de reporteros del Corporativo Imagen del Golfo acudió a la vivienda actual del señor Mariano López, ubicado en Román Marín número 1003, y se constató que el abuelito solo cuenta con un colchón que le fue donado por una persona anónima, y con unas cuantas prendas de vestir.





Ante este panorama Marisol Gonzales se ha dado a la tarea de emprender una campaña para apoyar a esta persona de la tercera, misma que ha tenido respuesta favorable de la ciudadanía sin embargo, se sigue requiriendo el apoyo.





Las personas que deseen colaborar con la causa pueden comunicarse a la página de Facebook 'Ráfaga de Sol' o acudir a la dirección de la joven, Aldama Sur número 104 entre Malpica y Juan Escutia.





Es preciso mencionar que se requiere apoyo con ropa, despensa, zapatos del número 6, apoyo con atención médica y muebles en buen estado para que don Mariano tenga un lugar digno donde vivir.





Luego de que a través del Diario del Istmo se diera a conocer el caso del señor Mariano López González, el DIF de Coatzacoalcos acudió a su domicilio para proporcionarle ropa y despensa.





Así mismo personal de trabajo social indicó que ya se inició una búsqueda de sus familiares en Tapachula, Chiapas, por lo que se espera que pronto se de con el paradero de sus hijos.