Más de 13 kilos de basura dejaron deportistas en playa de Coatzacoalcos

Decenas de botellas y bolsas de plástico fueron las que dejaron a lo largo de la playa los competidores de la carrera "The Battle Sun Beach" que se desarrolló el fin de semana en Coatzacoalcos.

El reconocido deportista y fundador del grupo "Welles", Juan Arjona, mediante sus redes sociales, lamentó que los competidores ni los organizadores hayan levantado todos los residuos que quedaron esparcidos a orillas de las aguas del Golfo de México.

"Hoy empecé corriendo por Carranza vi unas bolsitas de hidratación y me regresé al carro por unas bolsas para basura, no pensé que al final fuera a recaudar casi 13 kilos aproximadamente de bolsas de hidratación, números, chips y botellas de plástico, yo en verdad espero que la lluvia y la marea no haya arrastrado bolsas al mar", comentó.

Juan Arjona junto con otras asociaciones civiles han exhortado en repetidas ocasiones a no dejar basura en el malecón, sobre todo, durante los fines de semanas que llegan cientos de jóvenes a embriagarse, por lo que amanece el boulevard costero de botellas y latas de cerveza.

"Yo sé que muchos corredores que participaron ayer tienen el hábito de guardar sus bolsas de hidratación para luego tirarlas en contenedores que se encuentran en el trayecto o al final de la carrera", agregó.

En días pasados, el director de Limpia Pública, Teodoro Nolasco, informó que durante los fines de semana se generan hasta una tonelada de basura diaria a lo largo de 2.5 kilómetros del malecón costero.

Desde el Hemiciclo a los Niños Héroes hasta la avenida Independencia (la Pirámide), es donde se acumulan en las banquetas todo tipo de desechos, como latas, pet y vidrio.