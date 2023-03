Denuncian tráfico de órganos a 4 años de ataque al 'Caballo Blanco'; 'cuerpos estaban vacíos' (+Video)

A casi cuatro años del atentado al bar "El Caballo Blanco", familiares de las víctimas revelaron que los cuerpos de los 30 fallecidos les fueron entregados "vacíos", por lo que denunciaron un posible "tráfico de órganos" ante Derechos Humanos.

PIDEN AYUDA AL GOBERNADOR

La señora América, madre de una de las fallecidas en el lugar, abordó al gobernador del estado Cuitláhuac García Jiménez a quien pidió interceda en el caso.

"Legalmente ante derechos humanos la representante soy yo y voy a pelear hasta lo último porque mandaron los cuerpos de nuestros fallecidos, los mandaron a Cosoleacaque y nos lo mandaron vacíos y tuvimos que pagar todo, para mi es tráfico de órganos, porque no dejaron vernos y en las malas condiciones que nos los entregaron".

Asimismo, reprochó que hasta el momento varios de los niños que quedaron huérfanos siguen sin poder obtener becas, aún cuando se les prometió que les destinarían todo el apoyo.

'Estoy gestionando las becas Benito Juárez para mis niños, algunos sí otros no, quiero saber porque no me las han dado, dónde están los apoyos", dijo tras dialogar con el gobernador de Veracruz.

Cabe recordar que fue el pasado 27 de agosto del 2019 cuando cinco presuntos delincuentes armados ingresaron al bar, dispararon contra los presentes y luego los encerraron para rociar gasolina e incendiar el lugar, lo que finalmente dejó como saldo 32 personas muertas, entre empleados y clientes, incluidos dos marinos de origen filipino.