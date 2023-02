Denuncian daños en tumba del panteón de Villa Allende

Ante las autoridades municipales interpuso una queja el ciudadano Santiago Domínguez Sánchez, debido a que dañaron la tumba de su padre en el panteón "Los Pinos" de Villa Allende.

Aseguró que esto se deriva presuntamente de un problema personal contra su hermano, Cristóbal Domínguez, quien fue agente municipal de la villa, y administrador de ese camposanto durante la pasada administración municipal.

"El día domingo me presente al panteón, y me encuentro con la sorpresa de que hay unas lozas coladas encima de la bóveda de mi padre, no se vale que cuelen encima de algo que no es de ellos", expresó.

Al hacer estas placas de concreto dañaron la tumba de su padre, misma que fue cubierta con un material que se llama porcelanato, obra en la que le destinó más de 20 mil pesos.

Aclaró que nunca ha mantenido abandonada la bóveda de su familiar, porque han pagado el permiso de perpetuidad hasta el año 2028.

Además de que en anteriores ocasiones le quitaron los arreglos florales a la tumba de su padre, y le tiraron ramas encima.

Por lo pronto, exigió en el oficio que entregó a la jefa de panteones, a la regidora con la comisión, y en las oficinas de Presidencia, que se investigue el caso y se sancione a quien resulte responsable.