Denuncian corrupción al interior de la Policía Ministerial en Minatitlán

Fue el señor Andrés, persona de la tercera edad y con diferentes problemas de salud que manifestó el tema se desarrolló por un hogar que puso en renta del cual acusó al inquilino Josafat Cristian Coutiño, de no pagar la renta acordada y con ello dejar de responder por los servicios básicos como: energía eléctrica y agua potable; con todo y esto la persona niega a abandonar la morada.

Al interponer la denuncia en la Fiscalía se dio apertura a la carpeta de investigación F6/774/2021. Dijo Andrés que, en la Policía Ministerial al solicitar atención al caso ventilado desde el mes de diciembre pasado, un detective de nombre Norberto Pérez le solicitó la cantidad de cuatro mil pesos, esto por concepto de los gastos y honorarios que representa "las investigaciones".

"Hemos venido como cinco, seis veces y no los encontramos", expresó Andrés al hacer referencia a la insistencia por dar seguimiento al caso pues desde el momento que aceptó cumplir con el dinero requerido dejaron de contestarle llamadas y toda entrevista.

Por su parte el presidente de Resistencia Civil, Alberto Sánchez adelantó que se interpondrán las denuncias correspondientes contra de la dependencia bajo los actos de corrupción.

"No permitan que estas personas les pidan dinero (Policías Ministeriales) para eso están, para eso se les paga y pagamos impuestos, para tener la justicia. Y esto pasa en la Fiscalía, Ministeriales; el que tiene dinero tiene justicia, el que no tiene dinero, no tiene justicia", denunció el titular de Resistencia Civil.

Además, hizo responsable de lo que pudiera pasarle al denunciante o a su familia, a la Policía Ministerial pidiendo a quien corresponda una resolución correcta.