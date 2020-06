Denuncian ante FGE millonario fraude en panteones de Coatzacoalcos

Un fraude por alrededor de 2 millones 400 mil pesos es el que cometieron administradores de panteones en comunas pasadas al vender lotes a más de una persona, por lo cual ya existen 80 denuncias interpuestas ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por este delito.

De acuerdo a versiones extraoficiales, en el transcurso de la actual administración, el Ayuntamiento de Coatzacoalcos recibió quejas de familias a quienes se les vendió un mismo lote, dicha situación es más notoria en el Panteón Jardín, pues un administrador donó 60 lotes a una asociación civil que no existía, cuyos registros no figuran en el padrón del Indesol, que por la secrecía del proceso, la fuente pidió en anonimato no revelar más datos.

Dicha donación en el Panteón Jardín sería para construir nichos que quedaron incompletos, cuya venta a sería de 30 mil pesos por cada espacio a ocupar.

Esta situación se agudizó desde la pasada administración, pues en entrevistas anteriores concedidas por Eusebia Cortés Pérez, regidora de Panteones, los quejosos señalan como presunto responsable al exdirector de camposantos.

Sin embargo, el fraude no sería el único delito que podría configurarse contra varios exfuncionarios, debido a que muchos de los que fueron directores de panteones otorgaron permisos apócrifos, cuyos folios fueron clonados de otras dependencias municipales, por lo que éste sería un caso de falsificación, cuyo monto cobrado podría añadirse a los 2.4 millones de pesos de quienes hicieron este jugoso negocio con los deudos, pues pareciera que más vale una persona muerta que viva.