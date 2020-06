Delegado de Tránsito en Agua Dulce, inicia operativo para respetar reglamento

Más de una docena de motocicletas y automóviles así como más de 50 multas, fue el saldo aproximado del operativo de este jueves realizó la dirección de Tránsito apoyados por la Policía Estatal, quienes revisaron desde documentación hasta la portación de cascos entre los conductores, quienes ante la pandemia se habían relajado y no cumplían con los reglamentos de transito.

Los datos obtenidos señalan que el nuevo delegado Roque Alarcón quien llegó desde la capital del estado la semana pasada, realizó un primer monitoreo y les señaló a los agentes que les pidieran de la manera más atenta que los motociclistas sobretodo, tuvieron sus papeles en orden así como ponerse su casco, cosa que no cumplieron.

Ayer el operativo comenzó en la avenida Madero frente a la delegación de transito, en donde comenzaron a parar a los motociclistas quienes no portaban casco, al realizarle la multa muchos de ellos no tenían como comprobar que la unidad era de su propiedad, por lo que les fue recogida su motocicleta, esto provocó que una vez más en redes sociales dividieran las opiniones a pesar de que no respetan la ley de transito.

La delegación de transito señaló que ante la pandemia pocos respetaron el 'Quédate en Casa' por lo que seguirán los operativos para las personas que no respeten el reglamento de transito, por lo que piden a la ciudadanía tener en orden sus documentos portar su casco y no transportar a más de dos personas en la unidad.