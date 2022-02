deficiencias_en_50_planteles_de_coatzacoalcos_retrasa_regreso_a_las_aulas

Al menos 50 escuelas del nivel básico son las que continúan en clases virtuales en Coatzacoalcos y no por los contagios de Covid-19, sino porque no cuentan con las condiciones de infraestructura o de servicios para el regreso a las aulas.

"La mayor parte de las escuelas están en virtual, hay kínderes que no han regresado, pero todos están de manera virtual, la inquietud de los directores es que puedan regresar a clases presenciales, pero no depende de que los directores quieran regresar, sino que tengan las condiciones para que puedan recibir a los niños...hay algunas que desean regresar, pero las condiciones no se las permiten", señaló la regidora cuarta.

Tadeo Rodríguez precisó que algunas de las escuelas que tienen clases virtuales están así debido a que les robaron cables de energía eléctrica y mobiliario, pero otras más tienen deterioro en su infraestructura, producto de la falta de uso ante el aislamiento generado durante la primera fase de contingencia de la pandemia por Covid-19.

"Hemos tenido muchas solicitudes de las escuelas... muchas al dejarlas tantas meses sin ocupar fueron presa de la delincuencia o tienen daños en la infraestructura... estamos revisando esta parte con Protección Civil para que se hagan los dictámenes necesarios y determinen si va ser apta que regresen o no, hay algunas que necesitan limpieza o ser pintadas... tenemos arriba de unas 50 escuelas y más la que tenemos ingresadas a Espacios Educativos", agregó Yajaira Tadeo.

La regidora mencionó que en algunos casos buscarán la intervención de la Dirección de Espacios Educativos para acceder a programas con los que se pueda invertir en la infraestructura.