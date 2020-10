Dedican doloroso y conmovedor cortejo fúnebre a Ángel Ricardo

Entre lágrimas, dolor tristeza y reclamos de justicia, familiares y amigos acompañaron a Ángel Ricardo Gómez Carrasquedo a su última morada, este viernes en el panteón Jardín de Coatzacoalcos

Luego de cumplir con los trámites burocráticos de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Salud, los restos del jovencito salieron desde muy temprano de su domicilio ubicado en la avenida Aquiles Serdán entre Lindavista y Democracia de la colonia Benito Suárez, para dirigirse hacia el cementerio en donde descansará eternamente.

Rosy, madre del joven, juró que no descansará hasta que se haga justicia y la FGE detenga a los homicidas de su hijo, un niño que apenas empezaba a vivir y no merecía morir de tal forma; "Mi hijo era un niño con muchos sueños e ilusiones, un niño que soñaba con estudiar una carrera y ser alguien en la vida, un joven que tenía muchas ilusiones y ganas de vivir. No se vale lo que hicieron con él por que mi niño no se metía con nadie", mencionó.

Escoltados por patrullas de Seguridad Pública y Tránsito del Estado, el cortejo fúnebre bajó por la avenida Lindavista, llegó a Juan Escutia, subió por la avenida 1 hasta llegar al Panteón Jardin, ahí, se vivieron escenas conmovedoras, la abuela y hermana de Ángel Ricardo estuvieron a punto del desmayo mientras que la mamá y el hermano eran sostenidos por familiares y amigos para no desfallecer cuando el cuerpo bajaba a su última morada.

El menor Ángel Ricardo Gómez Carrasquedo desapareció la noche del domingo 27 de septiembre luego de acudir a una fiesta con sus amigos, y su cuerpo apareció el pasado 7 de octubre por el rumbo del fraccionamiento Las Olas del municipio de Cosoleacaque.