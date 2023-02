De la más demandada a ser olvidada: La taquimecanografía en Coatzacoalcos (+Video)

¿Recuerdas la taquimecanografía?, cuenta la leyendo que a finales de los ochentas y principios de los noventas era una de los talleres que tenias que tomar durante los primeros años de educación secundaria.

Para quienes tuvieron la oportunidad de estudiar en esa época, además de la emoción de utilizar las maquinas de escribir, anhelaban aprender el arte de la grafología que simplificaba la escritura y que nadie más podía descifrar.

Sin embargo, la llegada de las computadoras y las nuevas tecnologías, si bien, facilitaron el trabajo de oficina, también llevaron a la extinción el uso eso de esta herramienta convirtiéndola en un objeto completamente obsoleto.

Era una de las carreras más demandadas

La taquimecanografía era una de las carreras más demandadas en esa época, que incluso habían academias donde se impartían clases a señoritas que buscaban perfeccionar su técnica o aprender el oficio del secretariado.

Tan solo en Coatzacoalcos existió la academia "Rémington", ubicada en el cruce de las avenidas Hermenegoldo Galenana y Benito Juárez, en la cual acudían las mujeres con la finalidad de prepararse y lograr tener un trabajo a lado de un ejecutivo.

Pilar Caamaño es una de las pocas secretarias del Ayuntamiento de Porteño, que aún conservan la escritura en gancho, pero que lamentablemente ya no utiliza, desde que sus jefes dejaron de implementar los dictados.

"La academia se llamaba Rémington, nos daba una maestra, nos ponía con la máquina de escribir, nos tapaban las manos y ya empezábamos a escribir y lo que es la taquigrafía, nos daban dictados, ingresé a los 17 años, era una de las mejores academias de ese año". Narró.

Lo que bien se aprende nunca se olvida

Era el año de 1987 cuando María de Lourdes Díaz Martínez ingresó al Ayuntamiento de Coatzacoalcos, estudió en la ciudad de México y cursó la carrera técnica en Taquimecanografía, oficio que aún logro desempeñar tras su llegada al puerto.

Pero conforme pasó el tiempo, sus herramientas de trabajo fueron sustituidas por las computadoras, dejando a aún lado lo que tanto trabajo le costó aprender, pues hoy solo forman parte de sus recuerdos.

"Estudié taquigrafía, mecanografía y secretariado, todo lo que implicaba la carrera de taquimecanógrafa, fueron doce meces, seis meses estudie taquigrafía y seis meses lo otro que fue secretariado, era una carrera técnica".

Comentó.

Pero como lo bien aprendido nunca se olvida, Lourdes aún tiene la práctica de escribir con ganchos, facilitando su trabajo, al tomar algunos apuntes o datos que requiere para sus actividades diarias.

"Como cambiaban las administraciones, el jefe que llegaba era diferente, pero teníamos una bonita amistad con él, yo le decía que me dictaran, para que yo pusiera en práctica lo que aprendí para que no se me olvidara", expresó.

Taller en secundaria

Para tener acceso al famoso taller de Taqui-Mecanografía, el primer requisito era tener una máquina de escribir y comprar el manual que te requerían de manera obligatoria para tomar la clase.

Pero eso no era todo, otro de los retos que tenias que afrontar al tomar este taller al cursar la secundaria era conseguir el famoso cubre teclado, que no vendían en ninguna papelería o mercería y al final venían utilizando uno de los delantales que su mamá tenía en casa.

Aunque el taller de taquimecanografía era considerado exclusivo para señoritas, también se podía observar a algunos barones tomar la clase, realizar algunos apuntes con grafología y tomar la postura recta al sentarse para escribir a máquina.

Pero las tradicionales maquinas de escribir comenzaron a ser desplazadas cuando salieron por primera vez las maquinas eléctricas, que no solo eran el invento de la década, sino que te facilitaba el trabajo, al poder borrar toda una línea si te equivocabas con el super autocorrector que ya venía integrado dentro de la máquina.

Se va perdiendo la grafología

Aunque la grafología aún se mantiene en los recuerdos de algunas secretarias, la falta de práctica las lleva a perder esta forma de escribir, pues lo único que conservar es la velocidad de utilizar el teclado sin ver las letras, toda vez que lo implementan en las computadoras.

Julia Cuevas es una de las secretarias de presidencia, que lamentablemente dejó de utilizar la grafología, aunque se le facilitaba tomar los apuntes, hoy en día ya nadie lo utiliza, pues todo se basa bajo archivos, correos electrónicos o documentos en Word.

"Ya se fue modificando la computación, ya es más rápido con la computadora y pues los jefes ya no dictan, ya solo te dicen hazlo, cuando tienes practica no se te complica, es muy rápido, escribes 10 palabras por segundo, porque es muy práctico, la verdad era muy práctico el escribir así, los dictados, ahorita ya se perdió la costumbre, ya nadie escribe así", comento.

Las maquinas de escribir

En el archivo histórico de Coatzacoalcos conservan aún una máquina de escribir con más de 200 años de antigüedad, a la cual le brindan mantenimiento para que se conserve en buen estado y no se deteriore con el tiempo.

Las máquinas de escribir fueron herramientas indispensables en las oficinas, así como para la literatura, el cine, el periodismo, el teatro y cualquier actividad que requiriera escribir desde finales del siglo XIX y durante casi todo el XX. En la década de 1980 los procesadores de texto para computadoras u ordenadores personales reemplazaron casi totalmente a las máquinas de escribir en los países desarrollados, aunque en otras regiones su uso no se vio afectado por el poco avance de las nuevas tecnologías hasta entrado el siglo XXI.

La última empresa dedicada a la fabricación de máquinas de escribir, la india Godrej and Boyce, establecida en la década de 1950, cerró su última fábrica en Mumbai en abril de 2011. El 20 de noviembre de 2012 se fabricó la última máquina de escribir manufacturada en Europa, concretamente en la factoría de Brother en Wrexhamc Gales, Reino Unido.

Si bien la taquimecanografía facilitó por muchos años el trabajo de oficina, hoy forma parte del baúl de los recuerdos, donde las maquinas de escribir y las libretas de apuntes forman parte de los archivos muertos.

JULIO ESCOBAR/ IMAGEN DEL GOLFO

La taquimecanografía era una de las carreras más demandadas en esa época, que incluso habían academias donde se impartían clases.

María de Lourdes aún tiene la práctica de escribir con ganchos, facilitando su trabajo, al tomar algunos apuntes o datos.

JULIO ESCOBAR/ IMAGEN DEL GOLFO

En el archivo histórico de Coatzacoalcos aún conservan una máquina de escribir con más de 200 años de antigüedad.

JULIO ESCOBAR/ IMAGEN DEL GOLFO

En Coatzacoalcos existió la academia "Rémington", ubicada en el cruce de las avenidas Hermenegoldo Galenana y Benito Juárez.

JULIO ESCOBAR/ IMAGEN DEL GOLFO