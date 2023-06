Daniel y su 'comedia jarocha' rompe las redes sociales (+Video)

Con un poco de humor y un lenguaje típico del estado de Veracruz, mediante sus videos en redes sociales, el joven de Coatzacoalcos, Daniel Hernández, busca que los "jarochos" no se olviden de sus raíces.

Portando una camisa de las "Águilas de Veracruz" dijo que la gente y sus seguidores en sus redes sociales no conocen a Daniel, sino más bien a Jaro Hernández, su nombre artístico.

"En los videos busco pertenencia cultural, que mucha flota que esta en Monterrey, en Estados Unidos, en Canadá se le olvidan las raíces, y que también toda la gente que no es de Veracruz se enamore de cualquier es el origen de un veracruzano, de los jarochos, de que somos alegres, somos simpáticos", dice el comediante.

El porteño dice que con un poco de humor se pueden olvidar las cosas malas que han pasado en territorio veracruzano, como la inseguridad.

En sus publicaciones ha recibido todos tipo de comentarios, tanto buenos como malos, y quienes se burlan de su aspecto físico, sin embargo, lo toma de buen humor.

"Me tiran hate, pero creo que es por mi físico, sé que no estoy agraciado, pero eso ya lo sé, pero estoy consciente de eso, somos comediantes, vemos de ver el punto de vista de forma divertida, me dicen que tengo los dientes chuecos, que estoy ojón", contó.

Este fin de semana, el cómico jarocho presentará su show en un conocido negocio del malecón costero, a una cuadra de la Casa de la Cultura.

Nunca tuvo planeado dedicarse a la comedia

Jaro Hernández, dice que por su mente nunca pasó dedicarse a la comedia, pues estudió una licenciatura en Administración en la Universidad Veracruzana (UV).

Aunque su padre es Fidel Hernández, otro conocido comediante de Coatzacoalcos, asegura que en sus planes no era ganarse la vida como su progenitor.

Hace cinco años fue que se adentró en el mundo de la comedia tipo stand-up y ha podido dar algunos shows en otros estados del país.

En sus inicios, dedicaba 20 minutos de cada show a hablar sobre la cultura popular y el folklore de Veracruz.

El comediante se hizo viral tras subir a la plataforma digital TikTok el video "Un veracruzano se adapta a Ciudad de México", en donde muestra con humor y picardía la forma en la que un jarocho se adapta a su nueva vida en la capital.

A seis meses de crear contenido para redes sociales, cuenta ya con más de 86 mil seguidores en TikTok y más de 44 mil en Instagram.