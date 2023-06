Cumplen 2 meses sin agua en esta colonia de Coatzacoalcos (+Video)

Habitantes de la colonia Manuel Ávila Camacho de Coatzacoalcos son los más afectados por la falta de agua potable en sus hogares, desde hace aproximadamente dos meses.

"Llegaba en la madrugada el agua, pero ahorita ya de plano no cae nada"

Tambos, cubetas y garrafones se han convertido en el medio de almacenamiento para racionar la suficiente cantidad del recurso, ya que las pipas pasan dos veces por semana.

Los colonos expusieron que antes que se agudizara el problema del estiaje, el vital líquido les llegaba por las madrugadas, pero actualmente, no cae ni una sola gota de las tuberías.

"Llegaba en la madrugada el agua, pero ahorita ya de plano no cae nada, las pipas, supuestamente, van a pasar dos veces a la semana, la semana pasada si nos surtimos de agua, pero ahorita no sé cómo va a estar el reparto", expuso el señor Emeterio Sandoval.

Asimismo, comentó que se han visto en la necesidad de reutilizar el agua, tanto para lavar los trastes, como para el sanitario, toda vez que no saben hasta cuando se regularizará el suministro.

"Reciclamos el agua, lava mi señora los trastes, los enjuaga y lo utilizamos para el baño, hemos hecho muchas cosas, lava también la ropa, se desconecta la manguera y ponemos un bote para estar echándolo", comentó.

Por su parte, la señora Felisa Valdez mencionó que se la han visto difícil por no contar con el servicio de agua y ya no saben si se trata del estiaje o porque no abrieron completamente las válvulas de la presa Yurivia.

"La verdad que si ha sido un poco difícil, porque hay que estar reciclando el agua para ocuparla para otras cosas, para el baño, para lavar acá, la semana pasada pasaron las pipas, me llenaron los tinacos y con eso hemos estado subsistiendo", destacó.

Son alrededor de 10 pipas las que se encargan de abastecer de agua a la población que está siendo afectada, sin embargo, las autoridades han reconocido que son insuficientes para atender esta situación.

La Cmas Coatzacoalcos asegura que el problema se debe a los bajos niveles que tiene la presa Yurivia y que están a la espera de las lluvias para que nuevamente vuelva a recuperarse.