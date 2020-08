Crisis y pandemia cerraron 11 franquicias en Coatzacoalcos

Con el cierre de Chili´s el pasado miércoles, son 11 las franquicias las que se retiraron de Coatzacoalcos en el transcurso del año, esto tras un conteo hemerográfico y de confirmación en redes sociales oficiales; éstas se unen a las 22 mil 500 que lo hicieron de manera permanente.

"(Es por eso que) principalmente ese tipo de corporativos haga números fríos, vean que hay pérdidas y desde fuera deciden cerrar, no quieren tener un negocio perdiendo... No sé el caso de Chili´s si (el local) es propio o rentado, eso influye en la decisión", dijo vía telefónica Esteban

Enríquez España, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Coatzacoalcos.

Y es que desde el inicio de la pandemia por Coronavirus hoteles como el ONE cerraron de manera temporal no sólo en Coatzacoalcos, sino en 25 ciudades del país, mientras que otros establecimientos más lo hicieron en el transcurso de la contingencia al caer las ventas a causa del aislamiento masivo y el desempleo que esto ocasionó.

"Es muy lamentable, el primer factor lo entendemos, de por sí la ciudad llevaba cuatro años terribles económicamente y bueno llega esto (el Coronavirus) a darnos la estocada final, y hay un principio básico: si no es rentable el negocio llega el punto hay que cerrar... podemos pensar que hay grandes proyectos que van a reactivar la economía, pero no hay claridad en nada, es pura incertidumbre", externó el líder hotelero.

Es preciso mencionar que entre Plaza Quadrum y Plaza Forum las franquicias, cuyos locales cerraron puertas, son Hotel One, Hotel Extended Suites, Tribeca, Las Alitas y Chili´s, cada uno confirmado en sus redes sociales oficiales; mientras que de manera extraoficial trascendió algo similar en dos locales de Plaza El Dorado: Vips y Asadero Cien.

"Es una renta enorme que es muy difícil mantenerla si no hay ingresos y si hay restricciones de que no se puede usar el 25% de la capacidad de los restaurantes, pero lo peor es que ni siquiera esa capacidad alcanzamos a cubrir, no hay gente saliendo a comer, no hay ingreso, hay gente sin trabajo, hay incertidumbre de cuándo va a acabar esto", recalcó Enríquez España.

A todos éstos se suman los cierres de otras franquicias como Vans y Toks, en enero, dos meses antes del decreto de inicio de pandemia en México, pero posterior a éste se sumaron los hoteles Marriot y NH.

Hasta el pasado 25 de junio la Asociación Mexicana de Franquicias (AMF), reportó el cierre total de hasta 22 mil 500 y la pérdida de 200 mil empleos, de las cuales 11 fueron tan sólo en Coatzacoalcos y cientos de porteños que se quedaron sin un sustento, pese a la distribución de los programas de la Secretaría de Bienestar.

ENERO

Toks

Vans

MARZO

Hotel One

Hotel Extended Suites

Hotel Marriot

Hotel NH (Temporal)

ABRIL

Asadero Cien

MAYO

Vips (El Dorado)

JULIO

Tribeca

Las Alitas

AGOSTO

Chili´s