Cortometraje hecho en Nanchital, contenderá por el Cabrito de Plata en Monterrey

La grabación del Profe 2.0, Sergio Salazar del FICMTY expresó "Hubo una gran necesidad de contar historias que sucedieron durante la pandemia, la visión del cineasta no se detiene con nada ni siquiera cuando le dices no puedes filmar, en ese momento agarra su cámara y se pone a hacer un documental, por ejemplo el de Profe 2.0 nos habla de una cosa súper tierna de los profesores que tienen que trabajar con niños pequeños a distancia, y este profesor está a punto de jubilarse, y te habla de la humanidad de las personas que estamos buscando a través del cine mandar mensajes de esperanza, o mandar mensajes de que no se acaba el mundo".

PUBLICIDAD

Este documental realizado por Johnny Olán, Gustavo Cruz, Roberto Chang, Maevim Barrera, Levy Martínez, David Márquez y Yoselin Mota ha ganado el tercer lugar en el Festival Mundial de Cine de Veracruz, además de estar actualmente en selección oficial en la Tercera Muestra Nacional de Cortometrajes Chilam Balam y ser de los mejores 10 proyectos del RetoDocs el año pasado.

Noticia Relacionada Exhortan a taxistas a cumplir con el uso de cubrebocas

Se espera que durante los días en que estén participando en Festival Internacional de Cine de Monterrey, tenga la misma aceptación que obtuvo para colocarse entre los mejores cortometrajes y los artistas de Nanchital sean reconocidos.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD