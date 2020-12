Coquero elabora 'vieja' en honor a su hermana fallecida por cáncer

Héctor Palomeque Barros, comerciante de cocos y aguas frescas de Coatzacoalcos, decidió hacer una "vieja" que en su cabeza se puede observar que no tiene cabello... inspirándose en su hermana que hace unos meses perdió la batalla contra el cáncer.

Está idea nació con la intención de buscar hacer conciencia en las personas y sobre todo al gobierno para que bajen más apoyos en materia de salud.

"Te das cuenta no tiene ni cabello, se preguntarán porqué, porque yo a cabo de perder a mi hermana de cáncer y ahí es donde me inspiré para hacer una mujer con cáncer porque desgraciadamente aquí no hay sanatorios para atender esa enfermedad", expresó.

Aunque las condiciones económicas no son las más favorables el señor Héctor decidió no pasar por alto está tradición.

"Hacer este muñeco si es caro, una bolsa de aserrín anda en 200 pesos y es una bolsa mediana de basura, no use recicle, todo es ropa que ya no usamos y la cabeza es un coco en honor al puesto, no se va a quemar", comentó.

Otros comerciantes de cocos en Coatzacoalcos, decidieron revivir la tradición del "viejo" y este año por primera ocasión colocaron estos muñecos en sus puestos ubicados sobre el malecón.

El viejo como le dicen representa el año que termina para dar paso al año que empieza, por eso cada 31 de diciembre minutos antes de las 12:00 horas lo queman, para despedir todo lo bueno y malo que dejó el año.

Los muñecos están hechos de ropa que ya no se utiliza, a mano costuran las prendas como la camisa y el pantalón de tal manera que queden juntos y se puedan rellenar...

Algunos los rellenan de aserrín, periódico o incluso con retazos de tela... depende del gusto de las personas pueden meterle cohetes..

Hasta el final se coloca la cabeza y el rostro se caracteriza al gusto de las personas, algunos ponen rostros de ex presidentes, como en este caso la señora Yolanda decidió caracterizarlo de el ex presidente Enrique Peña Nieto, asegura ha sido el peor gobernante en la historia de México...

"Con ropa que tenemos ahí guardada que ya no se utiliza ya no la usamos, se hizo de periódico de aserrín, y de todo pero pues aquí lo tengo, debido a mi trabajo si me tarde que te puedo decir como una semana porque pues lo hice por ratitos, tiene unos cohetes adentro, la compre y pues si es peña Nieto, se me ocurrió por tranza", dijo Yolanda.

En sus manos sostiene un coco simulando que lo está tomando, y es que tomar un coco en el malecón de Coatzacoalcos ya es una tradición...

Una vez que esté terminado el "viejo" lo sientan en una silla, antes de fin de año así las personas que pasan pueden tomarse fotos con el.