contraen_coronavirus_10_sacerdotes_en_coatza_durante_tercera_ola

"Platicaba con uno de los padres en una reunión virtual y él hablaba de alrededor de diez casos en esta tercera ola, se encuentran en su casa, ahorita ninguno de los padres ha sido especializados", comentó.

Tras estos nuevos casos, los templos religiosos tuvieron que ser sanitizados, ya que hasta el momento la autoridades eclesiásticas no han emitido ningún comunicado para suspender las eucaristías, luego que Coatzacoalcos regresara a color rojo del semáforo epidemiológico.

Y aunque la mayoría de los sacerdotes ya se encuentran vacunados se enfermaron de Covid-19, pero expusieron que los padecimientos fueron mínimos por lo que no han tenido mayores complicaciones llevando un tratamiento médico en casa.

"La vacuna ayuda mucho para no ser un enfermo de gravedad, para que esto no se complique, ya se están recuperando, las Iglesias no fueron cerradas pero sí apoyadas por otros sacerdotes que se encuentran en condiciones para brindar el servicio", expuso.

Apuntó que por el momento seguirán permitiendo el acceso al 25 por ciento de la población a las Iglesias respetando todos los protocolos, cómo la sana distancia, portar cubrebocas y aplicar gel antibacterial antes de ingresar al lugar.