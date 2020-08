Contingencia frenó capacitación a jóvenes emprendedores en Coatzacoalcos

La capacitación a jóvenes emprendedores y talleres que se proporcionaban de forma gratuita en Coatzacoalcos se frenaron debido a la contingencia por el covid-19, informó Irasema Ramírez Martínez, directora municipal de la Dirección de Juventud.

"Teníamos talleres de forma gratuita que en colaboración con otras instituciones se han frenado porque no podemos realizar ese tipo de acciones, lo hemos hecho a través de zoom pero no es lo mismo porque no pueden externar las necesidades que realmente tienen", comentó.

Sin embargo, Ramírez Martínez indicó que se encuentran listos una vez que el semáforo cambie a verde, para poner en marcha el proyecto federal denominado Fábrica de Economía Social, que tiene como objetivo capacitar a los jóvenes e instruirlos para desarrollar habilidades para que emprendan sus propios negocios.

Para ello se destinó un presupuesto de 90 mil pesos qué se género a nivel nacional y que aterrizó a Coatzacoalcos.

La responsable de está área indicó que en próximos días se darán a conocer las convocatorias para los jóvenes interesados en tomar las distintas capacitaciones que ofrecerán en coordinación con el Itesco.

"Una vez que ya el semáforo cambia verde vamos a iniciar con una capacitación no hay límite cualquier joven puede ser beneficiado en esta capacitación qué es el joven que desea aprender y que tenga ganas de emprender", reiteró.

Destacó que es importante que las autoridades y los adultos toman en cuenta las opiniones de los jóvenes para que puedan realizar sus proyectos porque en muchas ocasiones no son escuchados y sus necesidades son ignoradas.

Finalmente indicó que a cuatro meses de terminar este 2020 se han logrado avances significativos pese a la falta de recursos.

"Nosotros sabemos que hemos hecho un trabajo muy bueno porque lo vemos reflejado, hemos logrado aterrizar un proyecto muy bueno pero son los jóvenes quienes nos deben evaluar", agregó.