conmovido_y_agradecido,_don_armando_recibe_donaciones;_dif_atiende_caso

Así mismo personal de la Secretaría de Bienestar Social acudió al llamado y se dio a la tarea de investigar la dirección de la hija quien tiene a su poder la tarjeta donde depositan el apoyo de pensión para adultos mayores y su credencial de elector, lo que le impide al abuelito poder cobrar su dinero.

"Ya contacté a la hija, platiqué con ella, efectivamente ella tiene la tarjeta, hoy en la mañana me dijo que vendría a ver a don Armando y le solicitamos que aclarara la situación. Su hija dice que ella le pasa la pensión al señor, pero vamos a darle seguimiento para que él pueda cobrar directamente su apoyo, tendremos que mandar a citar a la hija y el DIF debe intervenir", expresó Victoria De Los Ángeles, Servidora De La Nación.

De acuerdo ala abuelito desde hace cinco meses no recibe este apoyo, sin embargo, hay precedentes de que el pasado abril se retiró este dinero de la cuenta de don Armando.

También se logró establecer que sus otros dos hijos tienen su domicilio en la colonia Teresa Morales sin embargo será el DIF de Coatzacoalcos quien inicie la investigación exacta del domicilio para que respondan ante la autoridad por el abandono de su padre.

Es preciso mencionar que don Armando agradeció al corporativo Imagen Del Golfo el apoyo recibido y con lagrimas en los ojos dijo sentirse querido y apoyado.

"Me siento muy feliz de saber que le importo a las personas ya que mis propios hijos me dejaron en el abandono y a pesar de que yo solo los saque adelante ellos me dejaron a mi suerte, trabajé por muchos años en la policía y como vigilante, no me importaba arriesgar mi vida para llevarle de comer a mis hijos y así me pagan".

Es preciso mencionar que este miércoles un enfermero voluntario y un estilista de Villa Allende acudirán al domicilio del abuelito para bañarlo, cortarle las uñas y el cabello.

SE REALIZARÁ JORNADA DE LIMPIEZA

Este sábado a las 10:00 horas, se le invita a la ciudadanía a que participe en la jornada de limpieza y reparación de la vivienda del señor Armando De La Cruz, ubicada al final de la calle 10 de Julio colonia San Silverio en Coatzacoalcos Veracruz.

Quienes deseen ayudar pueden contribuir con la donación de productos de limpieza, desinfección, bolsas negras para la basura.

Además, se convoca la participación un eléctrico para mejorar las instalaciones eléctricas.

Además, puedes donar sabanas, almohadas, un colchón en buenas condiciones, despensa, y pañales.

Para mayor información pueden escribir a la página de Facebook del Diario del Istmo o comunicarse al 9211038542.