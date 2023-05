Gobernador confirma detención del "Neto", presunto autor intelectual del asesinado de María Elena

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez confirmó la detención de Alfredo Ernesto "N" conocido como "Neto o el Tortillero" presunto autor intelectual del homicidio de la periodista María Elena Ferral.

La detención de esta persona se registró en el estado de Tamaulipas, dijo el mandatario estatal durante una conferencia de prensa en un conocido restaurante del centro de Coatzacoalcos.

Con la captura del "Neto" son ocho las personas detenidas por este caso ocurrido el 30 de marzo del 2020 en el municipio de Papantla, cuando la periodista se dirigía en su vehículo y recibió tres impactos de bala, falleciendo horas después en el hospital regional de Poza Rica.

Otras detenciones

Otra de las detenciones que se informaron durante la mesa de trabajo para la construcción de la paz que se realizó en el tercer batallón de infantería del municipio de Minatitlán, fue la sentencia lograda de 50 años de prisión para cada uno, contra Javier "N", Jorge "N" y Juan Carlos "N", responsables del delito de secuestro de un doctor en diciembre del 2017 en Xalapa.

Además la Secretaría de Seguridad Pública informó de la detención de 3 personas en la zona de Riviera de Alvarado, presuntamente pertenecientes a la D.O. y en Poza Rica de otras 2 de una pequeña célula de la D.O. en otros informes la Fiscalía General del Estado dará a conocer el boletín sobre la ejecución de una orden aprehensión en contra de la ex alcaldesa de Ixhuatlán del Café, Viridiana "N".