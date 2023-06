Conalep prepara a jóvenes para el Corredor Interoceánico y la industria

Los alumnos del Modelo Mexicano de Educación Dual del plantel 58 el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), ya están enfocados en algunas de las vocaciones profesionales del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).

"El Corredor Interoceánico es una oportunidad más para los jóvenes, para que se demuestre el talento de la región y de Coatzacoalcos, estamos luchando todos los días para que tengan las capacidades idóneas y las puedan desarrollar de una manera buena en el Corredor Interoceánico", indicó Daniel Ríos Ríos, director del Conalep 58.

Desde su último semestre, 11 alumnos acuden a cuatro diferentes empresas donde llevan a cabo este modelo, que les permite reforzar lo aprendido en las aulas y contar con experiencia para el sector laboral, especialmente en química, eléctrica y electrónica.

"Es una nueva forma de enseñar a los alumnos, no nada más tenerlos en el aula, sino abrirles las puertas en el sector productivo y que se vayan adentrando en los conocimientos... buscamos que tengan esa responsabilidad y compromiso... ese proyecto es magno (el CIIT), más que para las necesidades del Interoceánico el Conalep está preparando para las necesidades de la región", explicó Ríos Ríos.

INSERCIÓN DE PRÁCTICAS HA SIDO BUENA: EMPRESARIOS

Para los empresarios Rocío Rodríguez López y Héctor Jiménez Hernández, el modelo de educación dual del Conalep resulta positivo y satisfactorio, pues les ha permitido también forjar a los alumnos en las necesidades laborales.

"Realmente ha sido muy productivo, porque los chicos se han esmerado en aprender, incluso en materias que no han visto en su propia carrera, tienen mucha iniciativa, ese proceso de filtrado que ha hecho la buena es muy bueno", sostuvo Rodríguez López, encargada de Recursos Humanos en Dimisa.

Por su parte, Jiménez Hernández resaltó que los alumnos de electricidad y electrónica demostraron ser competentes para cuestiones prácticas.

"Ya están aprendiendo, con nosotros en el hotel han aprendido con la electricidad, los tres que tengo han sido muy buenos alumnos y compañeros", remarcó el jefe de mantenimiento del Hotel Enríquez.

SELECCIONADOS CON CAUTELA

Este modelo consiste en seleccionar a los alumnos del último semestre que tengan tanto las calificaciones más altas o que muestren compromiso y responsabilidad, de ahí que de los 200 que egresarán del Conalep 58, sólo 11 hayan pasado este filtro.

"Mi experiencia ha sido muy buena, me han hecho crecer en áreas que no tenía conocimiento, he participado en área de RH, pero tengo conocimientos sobre almacén, creo que me ha dado la experiencia de conocer diferentes cosas", mencionó Astrid Daniela Martínez Camara, de la especialidad de Química Industrial.

-¿Cómo percibes al Corredor Interoceánico?, se le cuestionó a la alumna, quien respondió: "Yo lo percibo como un conocimiento extra que estoy obteniendo para usarlo a mi favor y a favor del trabajo en cualquier empresa".

Por su parte, Roberto Escribano Cortés, de electricidad industrial, señaló que el modelo dual le permite tener una experiencia agradable de aprendizaje.

"Es muy importante lo teórico, lo llevamos a lo práctico y con conocimientos que adquirimos en las aulas podemos facilitar el trabajo técnico", detalló Escribano Cortés.

ESPERAN DUPLICAR CIFRA

El director Daniel Ríos remarcó que ésta es la primera generación de alumnos que egresarán del Modelo Mexicano de Educación Dual, incluso son la generación post-pandemia, pues parte de su ciclo del bachillerato lo vivieron durante las fases álgidas del Covid-19.

Hasta ahora suman cuatro las empresas que se vincularon con el Conalep 58, cifra que subirá a 10, al igual que la de alumnos interesados en participar en el modelo de educación dual.

"Buscamos que tengan esa responsabilidad y compromisos... se busca duplicar la cantidad de alumnos", puntualizó.