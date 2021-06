Con llegada de bomba descartan cierre de planta Ágata en Moloacán

Ante la llegada de esta bomba, de acuerdo con los datos aportados por trabajadores involucrados en estas actividades, señalan que "Pemex localmente no cuenta con material para hacer pruebas al mismo tiempo e instalarlo". Por lo que afirman que la bomba no será colocada, porque no se desplaza lo suficiente, asegurando que las instalaciones en Cuichapa están en decadencia.

Debido a la pésima condición en la que se encuentra la citada planta de acuerdo con los datos recabados, la empresa Lifting de México que desde hace algunos años explota el campo Cuichapa-Poniente, esta implementado hacer su deshidratador y no estar a expensas de Pemex así lo hizo con sus tanques de almacenamientos en la batería dos.

Entre otros de los problemas que ha enfrentado recientemente la sección petrolera, fue el daño que sufrió el transformador de la batería Lacamango, problema que fue toda una odisea atender y que suponen será muy complicado que traigan otro igual a dichas instalaciones.

Además de lo anterior han sumado situaciones que afectan a la sección petrolera tales como la entrada de los trabajadores y su salida que resulta en el momento que ellos indican, todo debido a la administración, recursos humanos y del mismo sindicato que les solapa ya que se han suscitado robos de combustibles, entre otros.

