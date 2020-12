Compras decembrinas y posadas, fuentes de Covid-19 en Coatzacoalcos

Tianguis, mercados sobre-rueda, centros comerciales, estaciones autobuses, tiendas de conveniencia, así como la asistencia de jóvenes a posadas, son los potenciales factores de contagios por Covid-19 en Coatzacoalcos, ante la gran aglomeración de personas que existe y que aumentará con la cercanía de la Navidad, indicó Hugo Martiradoni Aguiñaga, del Comité de Prevención del colectivo ´Todos Unidos X Coatza´.

"Identifiquemos cuáles son los lugares donde podemos agarrar la infección, estamos hablando de los mercados, de las tiendas que tenemos por ejemplo Walmart, Chedraui, Soriana, de conveniencia, las estaciones de autobuses también, si van a viajar háganlo con tiempo, usen toda la protección necesaria, hay varios tianguis aquí en la ciudad: El de Pancho Villa, está la Fayuca, Las Palmitas, Ciudad Olmeca, entonces en esos lugares es probable que se vaya uno a infectar, vayan bien protegidos", recomendó Martiradoni Aguiñaga.

Hasta el corte del domingo, Coatzacoalcos tenía 2 mil 431 casos positivos acumulados tan sólo por debajo de Poza Rica, de éstos 493 corresponden a personas que perdieron la vida por el Coronavirus, esto de acuerdo a los datos de Servicios de Salud de Veracruz (Sesver), de ahí que sea importante el uso obligatorio de cubrebocas de tres capas, gel antibacterial, el lavado de mano, así como el estornudo de etiqueta.

"También cuidemos a nuestros hijos, porque nuestros hijos también pueden ser fuente de contagio para la familia, no los dejemos salir, vamos a resguardarnos ahí en casas: no fiestas, no posadas, cuídense mucho, creemos que nuestro apoyo es dejar estas recomendaciones, que nuestra sociedad va a salir adelante si trabajamos en equipo, es lo mejor que podemos hacer, la prevención", sugirió Hugo Martiradoni.