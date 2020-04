Colocan segundo filtro sanitario en acceso a Coatzacoalcos

Al activarse la Fase 3 de la contingencia por Coronavirus, en Coatzacoalcos se colocó un segundo Filtro Sanitario e Informativo en el acceso por Canticas.

Hay que recordar que hace unos días, el Gobierno Municipal determinó su uso obligatorio para realizar actividades fuera de casa, por lo que se le exhortó a los conductores y pasajeros a utilizarlo.

La regidora con la comisión de salud, Blanca Hilda Cuevas Rosado recordó que en el primer filtro que se instaló en el acceso por el Puente del Río Calzadas, se distribuyeron más de 1 000 cubrebocas, y se detectaron a 13 personas con temperatura superior a 37.5 grados.

"En el primer día, a las personas que se detectaron con fiebre se les tomó la temperatura en tres ocasiones, afortunadamente su temperatura se estabilizó y solo se les recomendó hidratarse. En el segundo día, se les exhortó a los conductores y pasajeros utilizar sus cubrebocas porque en Coatzacoalcos si es obligatorio", refirió.

No obstante, aunque no se especificó la cantidad, varios vehículos no pudieron ingresar a Coatzacoalcos por este acceso, debido a que no cumplieron con uso de cubrebocas, mientras que a las personas que se detectaron con fiebre alta, fueron referidos con la Dirección Municipal de Salud para darles seguimiento.

Por su parte, el director municipal de Protección Civil, David Esponda Cruz reveló que continuarán colocando estos filtros en otros acceso a la ciudad, por lo que este miércoles se habilitará en el acceso por el Puente Coatzacoalcos 1.

"Creemos que habrá una mayor afluencia vehicular, pero la gran mayoría de los conductores de transporte están acatando las indicaciones, se ponen su cubreboca, se le toma la temperatura y lo aceptan de buena gana", puntualizó.