Develan mural por Día Mundial del Síndrome de Down en Coatzacoalcos (+Vídeo)

"Gracias a las personas con Síndrome de Down por existir", son las palabras con las que la presidenta de la Asociación civil Apoyo Integral Down, Thalía Tadeo Sosa, dio paso a la develación del mural en conmemoración al Día Mundial del Síndrome de Down.

Fue en el Malecón Costero, en la barda de un cárcamo de bombeo de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS), donde se presentó este mural que busca visibilizar más a la población con síndrome de Down.

En su discurso, Tadeo Sosa agradeció al Ayuntamiento de Coatzacoalcos por sumarse a contribuir a la inclusión tras participar en la develación del mural.

El Día Mundial del Síndrome de Down se conmemora cada 21 de marzo; se estima que uno de cada mil 100 nacimientos son de menores con esta condición que se trata de una alteración en el cromosoma 21.