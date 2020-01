Coatzacoalcos, la ciudad más contaminada del 'Toxi-tour'

Coatzacoalcos es lugar más afectado en su entorno de los 10 que se recorrieron en Caravana sobre los impactos sociales y ambientales de las empresas transnacionales y el libre comercio en México, reconoció el investigador Lorenzo Manuel Bozada Robles.

“Ellos (los ambientalistas) señalaban que por ejemplo recorrieron nueve lugares en el ‘Toxi-tour’, pero que no se encontraron con un problema tan grande y magnificado como en Coatzacoalcos… esa es nuestra realidad, la gente en el ‘Toxi-tour’ se portó adecuadamente”, expresó Bozada Robles.

Es preciso mencionar que esta caravana se realizó el domingo y lunes en este municipio para partir a la Ciudad de México, pero se disertaron diversos temas y ponencias de las problemáticas ocasionadas al entorno en diversas localidades del sur de Veracruz.

Fueron más de 26 personas, ambientalistas, así como parlamentarios europeos y canadienses que acudieron a este encuentro, en el que la petición del investigador Bozada Robles fue la de un intercambio académico con la Universidad Basca que permita a estudiantes mexicanos especializarse en análisis químicos de alto nivel.

“No es posible que no tengamos un laboratorio de análisis para mercurio, no es posible que no tengamos laboratorios para dioxinas, entonces ¿cómo vamos a resolver los problemas si ni siquiera los podemos detectar? Y para dcetectarlos necesitamos los apoyos de los laboratorios americanos, alemanes o de otra nacionalidad; y la otra cuestión es el caso del Sector Salud, (que necesita un) mayor impulso”, recalcó Lorenzo Bozada.

El profesor señaló que ante las dioxinas emitidas por la explosión de Clorados III, los casos de cáncer de mama debieron incrementar, sin embargo, la falta de investigaciones y estadísticas no permite dimensionar el panorama, pues los que dan a conocer públicamente se trata de pacientes menores a 30 años, incluso, hay seis hombres con esta displasia.

“El Sector Salud tiene una gran responsabilidad con Coatzacoalcos, pero no (sólo) con la (zona) urbana, sino con la periferia: Ixhuatlán (del Sureste), Nanchital, Moloacán; de manera constante los niños que tienen leucemia, es el gran reto que tenemos como ciudadanos y el Sector Salud lo tiene que cumplir”, puntualizó.