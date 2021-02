CMAS Coatza habilita modalidad de pago virtual

Ante el rebrote por casos de Coronavirus en Coatzacoalcos y para cuidar tanto a clientes como a empleados de los contagios, la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) de Coatzacoalcos permite los pagos a través de Código QR, lo que no sólo evitará aglomeraciones ni filas, sino destinar más tiempo a esto, pues se habilitará un portal para servicios.

"Con plena pandemia y con toda la escasez que estamos viviendo, nos estamos poniendo al día, Coatzacoalcos se está poniendo al día con este portal y el portal no sólo implica los pagos, sino que ahí van a estar detallados los servicios que manejamos: drenaje, fugas, tomas azolvadas y en tiempo real van a recibir su número de reporte en tu celular... ya no va a haber el tema de que no te contestan en la instalación", mencionó Jaime Martínez Webb, director de la CMAS Coatzacoalcos.

Aunque el portal http://pagos.cmascoatza.gob.mx iniciará funciones el próximo 16 de febrero, los pagos para Código QR pueden hacerse al escanearlo con el celular, previa instalación de un programa para leer estos códigos o entrando directo a la página en mención, por lo cual la transacción se realizará ya sea por tarjeta de crédito o débito (Visa o Mástercard).

"Preocupados por la sana distancia originada por la pandemia del Covid-19, lanzaremos nuestro portal institucional, donde ofreceremos canales de comunicación para la atención directa al ciudadano... El portal va más allá, el portal va a servir mucho, estamos innovando y digitalizando", reiteró Martínez Webb.

Los servicios que ofrecerá el portal de CMAS Coatzacoalcos serán consulta y pago del recibo de agua, consulta-descarga de formatos y requisitos para trámites como bajas definitivas, cambios de nombre, bajas temporales, cambios de tarifa, contratación de servicios, constancias de no adeudos, la integración ciudadana al sistema Coatzatel y Siac.

Estos servicios se integrarán a la APP Coatzabierto, además de poder visualizar los trabajos que se realizan por reportes, así como el portal de transparencia de la CMAS Coatzacoalcos.