Cierre prolongado de SCT preocupa a transportistas de Coatza

Líderes de autotransportes de carga de esta ciudad, solicitan que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) inicie labores que fueron suspendidas por la pandemia del Coronavirus, ya que carecen de trámites que les permiten tener en orden su documentación.

Loa anterior lo informó Jorge Enrique López Santana, representante de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) de Coatzacoalcos, quien declaró afrontan un problema muy grande por la detención de labores de la SCT.

"Es nuestro órgano rector y es quien se encarga de realizar los trámites de expedición de placas, permisos y todo lo que son licencias de nuestros operadores y conductores y estamos experimentando un problema que se puede volver más grande si no nos abren las oficinas y nos empiezan a atender", reveló.

Manifestó que, aunque se han registrado contagios de Covid-19 dentro del mismo personal de la SCT, ya es indispensable que retomen labores al igual que otras secretarías que lo están haciendo.

"Tenemos parados muchos trámites no tengo una cifra exacta, pero a nivel nacional muchos transportistas compraron unidades nuevas, no traen placas, muchos trabajadores y conductores de nuestras unidades tienen vencidas sus licencias y bueno es en lo que sí nos ha apoyado la SCT en ir extendiendo esos permisos que no estén vencidos y nos han estado brindando facilidades en algunos lugares importantes de las carreteras a través de la Guardia Nacional", precisó.

Sin embargo, comentó que todos los transportistas buscan estar regulados y tener su información al día cosa que no es posible y que se ha vuelto uno de sus principales retos.

Ante esto López Santana, refirió se encuentran tocando puertas en la Dirección del Autotransporte Federal para que los puedan apoyar de una forma más ágil y así evitar grandes conflictos futuros que podrían alargarse hasta el primer semestre del 2021.

"Muchos transportistas se van a debilitar o sentir mal por no poder salir a trabajar por tener el riesgo que los puedan parar en las carreteras y eso si es algo muy delicado", dijo.

Aseveró que, aunque el servicio de autotransporte no ha parado labores debido a la contingencia sanitaria, ya que fueron considerados unas de las actividades esenciales, algunas áreas como lo es la automotriz y cervecera sí fueron afectadas con bajas en sus producciones.

"Pero no pararon sólo fue una baja pero bueno ahorita con lo de la nueva normalidad se está volviendo a ajustar todo; en sí en transporte no ha parado ni ha pretendido hacerlo, pero hay temas como no tener las facilidades de la SCT y otras necesidades de nuestros trámites que sí nos puedan hacer parar porque nadie nos asegura que no nos vaya a detener o parar por no traer una documentación", concluyó.