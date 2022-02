CEDH integró dos quejas contra fiscalías por violentar derechos de mujeres

En lo que va del 2022 la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), ha integrado las dos primeras quejas en contra de las fiscalizas especializadas por violentar los derechos de las mujeres al no brindarles una justicia pronta y expedita.



De acuerdo al delegado de la CEDH Tonatiuh Hernández Sarmiento, las féminas interponen las denuncias por las agresiones físicas y verbales que sufren a manos de sus parejas, sin embargo en las fiscalías especializadas se niegan a atenderlas o les levantan las denuncias pero no les brindan las medidas de seguridad necesarias.



"Recibimos las quejas por las siguientes situaciones, porque van a las fiscalías especializadas y no las quieren atender, les levantan las denuncias y no hay las medidas de seguridad o de protección emitidas inmediatamente, sino que las emiten días después cuando está en peligro incluso su vida", comentó.



Tan solo en el 2021 se captaron un total de 15 quejas, toda vez que las mujeres dieron a conocer que el personal de la fiscalía no les permitía el acceso a su carpeta de investigación y conocer el avance de la investigación.



Asimismo, expuso que tras interponer las denuncias las parejas de las afectadas trataron de acercarse nuevamente a ellas para hacerles daños, al no haberse girado ninguna orden de aprehensión en su contra, poniendo el riesgo la vida de las féminas.



"En este 2022 por ahí estamos dentro de una o dos que ya estamos atendiendo, hemos dado acompañamiento precisamente para que por lo menos les permitan el acceso a sus carpetas de investigación y vean que es lo que está sucediendo", finalizó.