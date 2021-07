casa_x,_hiphoper_australiano_quiere_conquistar_a_los_latinos

Con el firme objetivo de traspasar fronteras con la música y en un idioma del que no es hablante como el español , el australiano CASA X presenta en 'Your Love (toda la noche)', un tema de hip hop en colaboración con el peruano Cedres, con lo que buscan un éxito bilingüe con suaves ritmos melódicos y sensuales que conectan las culturas occidental y latina.

En entrevista exclusiva para Diario del Istmo, el joven australiano Andrew Casa brindó detalles de esta colaboración con la que se abre paso en plataformas digitales.

PUBLICIDAD

-¿Cómo se interesó CASA X en colaborar con CEDRES?

PUBLICIDAD

"Me interesó ingresar al mercado de la música latina y siempre estoy feliz de colaborar con diferentes artistas, especialmente con artistas de un género diferente al mío. Fue a través de mi gerente que encontré a Cedres, y pensamos que éste podría ser el punto de entrada perfecto al mercado latino".

PUBLICIDAD

-En un país tan alejado de Latinoamérica, ¿qué te motivó a aventurarte en una colaboración en un idioma diferente al tuyo?

PUBLICIDAD

"Siempre me ha gustado el idioma español e incluso lo estudié brevemente en el pasado. Como la música multilingüe tiene el potencial de llegar a un público más amplio, sentí que ésta era una oportunidad perfecta para crear una canción como esta y comercializarla en varios países".

PUBLICIDAD

-¿Planeas hacer más duetos con otros representantes del género urbano?

"¡Yes! (Sí, en español) Me encanta colaborar y ver qué se les ocurre a otros artistas en el mismo instrumental. Tengo muchas ganas de trabajar con otros artistas latinos y, con suerte, construir y establecer una base de fans en América Latina".

-¿Cómo surge en ti el interés por dedicarte a la música y en particular al Hip hop?

"Desde temprana edad me ha interesado y me ha influenciado la música Hiphop y su cultura. Me ha ayudado en momentos difíciles y lugares oscuros, así que siento que si soy capaz de hacer música que pueda ayudar a alguien más, entonces debería hacerlo. También porque ha sido muy terapéutico y una gran liberación de energía negativa".

-¿Qué te motiva a cantar?

"Realmente no me considero cantante todavía, todavía necesito mucha más práctica, aunque algunas personas me han dicho que les gusta mi voz para cantar. Con cada canción que hago, he ido incorporando más melodías para mostrarle a la gente que soy más que un rapero. No me gusta meterme en una caja como ésa".

COLABORA CON PRODUCTORES DE ALICIA KEYS

Andrew Casa, de 29 años, se dedica a la logística en Sidney, Australia; decidió hacer mancuerna también con el productor australiano Marvelouz Musica para la composición de ´Your Love´, en la que intervino David Kutch para la masterización, a quien se le atribuyen canciones como ´Despacito´, y ha trabajado con artistas como Alicia Keys y Ozzy Osbourne, con varios premios Grammy a lo largo de su carrera musical.

- ¿Cómo te ha afectado artísticamente la pandemia de Covid-19?

"(La pandemia de) Covid-19 me ha ayudado a liberar algo de tiempo para trabajar en más música. Durante el cierre del año pasado, los artistas realmente no tenían una excusa para no crear música, ya que la mayor parte del mundo estaba atrapado en casa. Definitivamente he podido convertir un evento tan catastrófico en algo más positivo".

-¿Cómo fueron tus inicios?

"Durante las primeras etapas de mi carrera me guardé mucha música para mí. Creaba música y nunca la lanzaba. Me tomó tiempo desarrollar la confianza suficiente para mostrársela a la gente. Una vez que comencé a lanzar mi música, tuve una gran respuesta e incluso personas que habían estado en una situación similar me contactaron para pedirme consejo".

-¿A quién admiras musicalmente?

"Crecí escuchando mucha música hip hop de los noventa, así que siempre he admirado a los pioneros que nos han allanado el camino a los artistas ahora".

El video de ´Your Love´ está disponible en el enlace https://www.youtube.com/watch?v=1swdLeScM0s&feature=youtu.be.