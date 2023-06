Buscan incrementar el número de socios de Canacintra para reactivar la industria

La pandemia del Covid 19 afectó en el número de socios y agremiados de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) delegación Coatzacoalcos, afirmó el presidente Raúl Prieto Leal.

Por lo anterior, resaltó que buscarán incrementar en un 30 porciento el número de socios para reactivar el sector de la industria de la transformación, que lamentablemente se ha visto afectada.

"El tema de la pandemia nos afectó, muchos dejaron de participar, ahora estamos acercándonos a ellos. La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación le apuesta a la capacitación para estar acorde a los tiempos actuales", dijo el entrevistado.

Cuestionado sobre el tema de inseguridad, Raúl Prieto Leal dijo que para que las inversiones aterricen en el municipio el Gobierno debe garantizar la seguridad y certidumbre.

Asimismo, destacó que la extorsión es el delito que más aqueja a los empresarios locales.

Afortunadamente, añadió, que los agremiados de Canacintra no han sido víctimas de este delito, sin embargo, no están exentos.

Agregó que son los comerciantes y restauranteros, los más vulnerables.

"Tratan de poner negocios que no sean tan visibles, porque el problema existe, no se denuncia porque no hay confianza en las autoridades", sostuvo.

Tras publicarse en el Diario Oficial de la Federación los estímulos del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el líder de los industriales confió que ya con las bases publicadas, se garantiza la certidumbre en inversiones.

Prieto Leal declaró que como proveedores locales están capacitados para participar en el Corredor Interoceánico.