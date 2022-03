Bloqueo carretero en Nanchital por falta de energía eléctrica

"No es posible que el personal de la CFE solo acuda a realizarse la toma de fotos, evada su responsabilidad con respecto al cambio de transformadores, pero si son puntuales para realizar el cobro y el corte del servicio, tenemos más de veinticuatro horas sin energía eléctrica, afectando a más de ochenta familias de este sector", comentó el ciudadano afectado.

Durante el tiempo que este medio informativo permaneció en el área que se encontraba bloqueada, el personal de la CFE evito llegar hasta el lugar donde se encontraba el bloqueo carretero y así evito otorgar la información a los afectados.

Geraldine Córdova de la Cruz, desde hace más de cinco años cada veinticuatro horas se tiene que dializar para evitar la retención de líquidos y efectos secundarios con su salud, y derivado a la falta de energía eléctrica no a logrado efectuarse,, poniendo en riesgo su eritroproyetina humana debe permanecer bajo refrigeración.

"El no realizarme la diálisis me genera hinchazón en el cuerpo, taquicardias, entre otras secuelas, la maquina no es fácil de mover pesa más de veinte kilos y en mi condición no puedo moverla, no tengo dinero y con la venta de algunas golosinas adquiero mis medicamentos", explico Geraldine.