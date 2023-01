Bloquean el transbordador: exigen nueva escuela en villa Allende (+Video)

Padres y estudiantes de la escuela primaria "Independencia" decidieron bloquear está mañana el acceso hacia el transbordador en Villa Allende, para exigir a las autoridades municipales y educativas la construcción de nuevas aulas.

Con las consignas "queremos escuela" y "no más promesas" decidieron presionar que les construyan nuevas aulas en este plantel ubicado en la calle 16 de septiembre, en la colonia Libertad.

Debido a la manifestación, desde las nueve de la mañana salió de operaciones el sistema de transbordadores, aunque está en funciones el servicio de lanchas en el rio Coatzacoalcos.

Desde junio del año pasado los padres de familia solicitaron la reconstrucción del plantel, debido a que los salones de clases, se encuentran en deplorables condiciones, lo que representa un riesgo a la comunidad estudiantil.

Con el reciente "mini tornado" que se presentó el pasado fin de semana en la antigua congregación, esto ocasionó que se levantarán las láminas en el salón improvisado de los alumnos de sexto grado.

Semanas después, el gobierno municipal les doto de algunas laminas para la construcción de aulas provisionales, en lo que se edificaban nuevos salones de clases.

Mientras tanto la Secretaria de Educación de Veracruz (SEV) les entregó a la escuela una unidad móvil, sin embargo, no ha sido ocupada, porque no le funciona el aire acondicionado y no cuenta con una escalera.

De acuerdo con el director de la primaria, Jorge Luis Navarro Selvas, el secretario de Educación de Veracruz, Zenyanzen Escobar, y el alcalde Amado Cruz Malpica, conocen las condiciones del plantel porque en octubre del año pasado hicieron un recorrido en la institución educativa.

Se comprometieron a construir nuevas aulas, sin embargo, no ha iniciado la obra.

Un representante del área de gobernación del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, dialogó con los padres y el director de la primaria, sin que lograra destrabar el bloqueo, aún cuando les había prometido que iniciara el día de mañana la construcción de nuevos salones.

Por lo pronto, los padres de familia, junto con los estudiantes, continuarán con la manifestación hasta que tengan respuestas favorables a su petición.