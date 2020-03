Tres casos de Coronavirus bajo sospecha en Veracruz; se actuará cuando se confirmen

De los 10 presuntos casos de Coronavirus en Veracruz, sólo tres están bajo sospecha, confirmó el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, quien señaló que no hay riesgo de contagios en la entidad, debido a que se activaron los protocolos y no hay pacientes en cuarentena.

"Tenemos tres casos nuevos que están como sospechosos... determinamos que era muy importante para nosotros que aquel ciudadano que viene de un país donde hay casos de Coronavirus y que de pronto se empiece a sentir con síntomas parecidos a la gripa lo reportara con nosotros para darle algunas indicaciones... en esta fase no tenemos casos aquí en Veracruz", señaló el gobernador.

García Jiménez abundó que en caso de residentes veracruzanos que regresaron de otro país con casos de Coronavirus tenga síntomas, es necesario que lo reporten al Sector Salud para iniciar un seguimiento clínico y descartar esta enfermedad respiratoria que es ya una pandemia, para lo cual pidió comunicarse al teléfono 01800123456.

Sobre la Cumbre Tajín, dijo que no habrá riesgo de contagios, ya que el Sector Salud se encuentra listo y capacitado para detectar cualquier anomalía, por lo cual no hubo necesidad de aplicar un cerco epidemiológico.

"No debemos tomar medidas que no correspondan a la etapa, aquí en Coatzacoalcos por ejemplo no podemos cerrar una escuela porque no hay nadie que tenga Coronavirus... tenemos preparados lugares para cuando se presente el primer caso y el protocolo del primer caso... hay que tener muy en cuenta la etapa y el tipo de enfermedad, es muy clara la forma de transmisión", puntualizó.