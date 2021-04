Fiscal no actúa en caso de sustracción de menor; hace un año la separaron de su padre

A un año de que una menor de edad fue sustraída del domicilio de su padre Pablo Eugenio Vázquez Cruz, éste denunció que la Fiscal de Protección a las Mujeres y Niños Yamilett Karina Hernández Franyutty, no ha actuado de manera parcial en el caso.

" Yo interpuse una denuncia en contra de la mamá de mi hija por que la sustrajeron de su domicilio el 4 de abril del año pasado, ha pasado un año y la fiscal para quien protege los derechos de la mujer y los niños, ni siquiera ha hecho algo o aplicado una medida" señaló.

La menor de siete años fue sustraída por su mamá Guadalupe Figueroa Toledo, en contra de quien existe una denuncia por el delito de retención y sustracción de menor.

"Me tiene en dos juicios de alimentos y de depósito de mi hija y no puedo ni siquiera verla, no se ha determinado la convivencia, señaló Pablo Eugenio Vázquez.

También dio a conocer que si hija ha sido víctima de malos tratos por parte de su madre y de su familia la menor se encuentra en un domicilio que no cumple con las medidas de seguridad para su estancia.

Hasta el momento la fiscal no ha aplicado ninguna medida a pesar que hay pruebas que implican a la madre y los malos tratos que le da a la menor.