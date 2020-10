Aún no hay abasto de antirretrovirales en hospitales de Pemex

Aproximadamente 20 trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) que padecen el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), han externado su queja con integrantes de la asociación civil 'Coatza VhiVe AC' de esta ciudad, quienes a su vez temen por sus vidas, ya que continúa la falta de antirretrovirales en los hospitales del sur.

"Hasta el momento nos han contactado 20 trabajadores petroleros del sur de Veracruz a solicitarnos el medicamento que hace falta en hospitales de Pemex", afirmó

Luis Alberto Ruiz, presidente de la AC.

Informó que pese a que han exhortado a los trabajadores a interponer sus quejas ante la Comisión Nacional de Derechos humanos (CNDH), únicamente han sido dos los que las han realizado, ya que temen represalias.

"Por temor a ser despedidos de su trabajo incluso a sufrir discriminación, nosotros les decimos a todos ellos que pongan sus respectivas quejas ante la CNDH, ya que son confidenciales y les van a dar un seguimiento para que les proporcionen los medicamentos que les hacen falta", comentó.

Recordó que en total son 250 trabajadores petroleros de municipios como Coatzacoalcos, Nanchital, Minatitlán, Las Choapas y Agua Dulce los cuales están siendo afectados por el desabasto.

Indicó que hasta la fecha los tratamientos antiretrovirales que siguen faltando son: Biktarvy, Goltrec y Darunavir.

DEFUNCIONES POR FALTA DE MEDICAMENTOS

Asimismo, Alberto Ruiz expuso que de persistir esta situación podrían registrarse defunciones de personas por suspender los tratamientos.

"Ojalá y no suceda esto realmente nos preocupa, ya que desde hace aproximadamente casi un año justamente el 20 octubre del 2019 comenzó el desabasto de antiretrovirales en hospitales de Pemex, se normalizó como por enero-febrero de este año y nuevamente empezó a faltar por abril y así sucesivamente hay medicamentos dos meses y un mes no hay, es una situación preocupante, no sabemos realmente qué este sucediendo en Petróleos Mexicanos por qué les dicen que no ha llegado el medicamento y que lo compren ellos y a los tres meses les reembolsan los costos", detalló.

Sin embargo, dijo que debido a que hay tratamientos costos de hasta 15 mil pesos hay personas que se les hace imposible costearlos.

"Otros que los han comprado han llegado a gastar hasta 45 mil pesos sabemos que llevan ocho meses en espera para que Pemex les reembolse el dinero; es una situación preocupante", reforzó.

Insistió, que por ello es importancia que los afectados interpongan sus quejas ante la CNDH porque la salud es un derecho universal.

A su vez, manifestó que en caso de requerir dar seguimiento a las quejas que interpongan lo contacten al 9211234043, o las hagan directamente al correo programavih@cndh.org.mx o bien llamen a la comisión del Puerto de Veracruz 2299249208, extensión 3303 o a México 800-715-2000.

Finalmente, enfatizó que esta misma situación persiste desde hace tres a cuatro semanas en todo el país.