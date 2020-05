Atraso en apertura de Hospital Materno-Infantil, por burocracia de Sesver

La entrega de documentación de los Servicios de Salud de Veracruz (Sesver) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), frenó la apertura del Hospital Materno-Infantil de Coatzacoalcos, pues pese a que actualmente hay 32 casos de Coronavirus, esta petición data del 18 de abril, por lo cual el gobernador Cuitláhuac García Jiménez instruyó el miércoles usar las instalaciones.

Lo anterior se constató en documentación que obra en Diario del Istmo, así como en el Anexo A de la edición 93 de la Gaceta Legislativa con fecha de este jueves, en la que el gobernador, a través de un oficio solicitó que la atención de pacientes con Covid-19 tenga como vigencia el 31 de diciembre de 2020 o hasta que levante la contingencia.

Es preciso mencionar que en el Anexo A relativa a la lectura de correspondencia recibida, el oficio 86/2020 de Cuitláhuac García es el segundo en el orden, cuya fecha es del 27 de mayo, mientras que la misiva de la Sedena con fecha del 18 de abril solicita a Sesver ocho documentos relativos al estado nominal de contratos vencidos o vigentes, el inventario de la infraestructura, entre otros más.

De acuerdo al oficio del 18 de abril, firmado por el Teniente de Coberta, José Manuel Becerra Mata, éste solicita el acuerdo o documento mediante el cual el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) o la Secretaría de Salud (SSA) tenga la legal posesión del inmueble, además de otro que acredite al funcionario que lo entregará.

También requirieron planos de las instalaciones elaborados y firmados, el estado nominal de contratos vencidos, vigentes y pendientes, así como el inventario de la infraestructura, equipos y máquinas existentes,

Además se solicitó el inventario general del equipo médico y mobiliario, un certificado de la Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, el oficio que acredite la facultad de suscripción del acta o convenio, así como indicar los servicios con que cuenta el hospital.

Sin embargo, del 18 de abril a la fecha, este hospital sigue sin abrir, pues si bien es un tema administrativo lo que atrasa su utilización, hasta el momento Coatzacoalcos acumula 412 casos, de los cuales 71 fallecieron, 309 se recuperaron y 32 permanecen como casos activos, de éstos la mitad está hospitalizada, por lo que no se han saturado los servicios de salud.

Si bien, el pico de decesos ocurrió entre el 11 y 17 de mayo, con 29 defunciones en una semana, esto no colapsó los dos hospitales habilitados para Covid-19 en Coatzacoalcos, sin embargo, evidencia que el atraso con el Materno-Infantil es un asunto burocrático no resuelto por Sesver, pues hasta el momento no ha habido respuestas del porqué no se entrega la documentación a la Sedena, incluso, en las transmisiones nocturnas de Roberto Ramos Alor, el titular de la Secretaría de Salud Estatal, el tema jamás se menciona.