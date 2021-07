Atrasan negativa a hombre trans en Registro Civil de Minatitlán

En una posible discriminación es en la que incurriría el oficial mayor del Registro Civil de Minatitlán , José Luis Gordillo Quevedo , al no entregar por escrito la negativa a un hombre trans para el cambio de identidad de género , reveló Luis Geovani Pérez , presidente del Colectivo Ambient Tales de Diversidad Sexual .

Es preciso mencionar que fue el 19 de mayo cuando se solicitó este documento de negativa, pues en esa fecha el agraviado entregó un oficio que Gordillo Quevedo habría firmado de recibido, aunque el plazo legal para la entrega es de 45 días hábiles, que vencen el 21 de julio, sin embargo, de mayo a la fecha no ha obtenido una respuesta del porqué no se le otorga, lo que incurriría en discriminación.

"Esta persona no le ha dado la negativa y con eso no se puede ni iniciar el trámite de amparo, es un hombre trans que lo está solicitando, al no darle una respuesta para cuándo tendrá el documento es un acto de discriminación o desconocimiento, pero su obligación es informarse para cumplir con su trabajo", explicó Luis Geovani Pérez.

La negativa por escrito consiste en explicar que no se puede efectuar el cambio de identidad de género por parte del municipio, ya que no está legalizada en el estado, por lo que con ésta se solicita el amparo para realizar el trámite ante un juzgado civil, aunque al transcurrir el plazo legal si no existe respuesta, esta falta de acción es considerada como negativa.

NO HEMOS NEGADO ATENCIÓN: OFICIAL

Por su parte, Diario del Istmo buscó la versión del oficial del Registro Civil de Minatitlán declaró al jefe de Corresponsalía, Mario Zepeda, que en ningún momento se ha negado la atención a personas de la diversidad sexual.

"Considero que en el Registro Civil no se ha discriminado se ha atendido a cualquier persona transgénero a todos se les ha atendido como a cualquier persona en esta ciudad", puntualizó José Luis Gordillo.

