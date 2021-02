Apicoat no se militariza: Deustch Espino; nombran a nuevo director

El marino retirado Miguel Ángel Sierra Carrasco fue nombrado como director general de la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos (Apicoat), cargo que asumirá este miércoles, descartando con ello que este recinto se militarice y se privatice, sino que se manejará de manera independiente al resto al ser parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) junto al de Salina Cruz.

"No es una militarización del puerto... en el caso particular de los puertos que están en el Istmo, que son los de Coatzacoalcos y Salina Cruz, los puertos y las acciones de los puertos los tiene el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, no es el mismo caso de los otros 14 puertos federales o de los otros puertos estatales y municipales", aclaró Herman Leonardo Deutsch Espino, titular de la Unidad de

Infraestructura y Transportes del CIIT, quien hizo el nombramiento del director general.

LUNA ROSALES SEGUIRÁ EN EL ÁMBITO PÚBLICO

Es preciso mencionar que el director general saliente, Luis Antonio Luna Rosales, fue designado en este cargo en enero de 2019, siendo sólo dos años con 24 días los que estuvo al frente de la Apicoat, de donde se va dejando concluida la primera etapa de ampliación de los muelles en la Terminal de Pajaritos, así como el acceso carretero, trabajos contemplados dentro del CIIT, además de que el puerto de Coatzacoalcos se consolidó dentro de los tres primeros lugares nacionales en carga y descarga de diversos productos.

"Mi reconocimiento al equipo de trabajo de la API Coatzacoalcos... mi compromiso con México y Veracruz no termina, habrá nuevas responsabilidades que deberán de ser atendidas y gustoso estaré de emprenderlas", dijo Luna Rosales tras dejar entrever que podría integrarse al ámbito gubernamental, aunque su partida, a pesar de los logros en el puerto, no deja un buen sabor de boca en algunos constructores locales, debido a los resultados en las asignaciones a licitaciones públicas.

CMIC SE CONGRATULA POR NOMBRAMIENTO

Por su parte, el presidente de la Delegación Veracruz-Sur de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Pablo Farfán Sánchez, se congratuló por el cambio en la Dirección General en la Apicoat, a la vez que solicitó que se permita una mayor participación de empresas locales y regionales en las próximas licitaciones de obra pública dentro de la Apicoat.

"La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Veracruz-Sur celebra y felicita la llegada del marino retirado Miguel Ángel Sierra Carrasco, el cual sabemos que vendrá a aportar nuevas ideas y vendrá a darle una nueva dinámica a la API que tanto lo necesita... esperemos que incluya a las empresas locales de la zona, en los mantenimientos y proyecto públicos, y no como el director anterior que sólo traía a empresas de Xalapa y Veracruz... Que le vaya bien, nos abstenemos de otro comentario de que no hizo más que relegar a las empresas locales y favorecer a las empresas foráneas, con la llegada del marino esperamos que se nos tome en cuenta", señaló vía telefónica Farfán Sánchez.

Pablo Farfán señaló como un acierto las decisiones del presidente de México Andrés Manuel López Obrador respecto a nombrar a personal castrense retirado al frente de los puertos del país para evitar corrupción.

"Esperemos seamos tomados en cuenta y agradecemos al presidente, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, el haber tomado estas decisiones en poner al frente de las API a almirantes y militares para evitar la corrupción y que haya buenos manejos de los recursos. Buscaremos un acercamiento con el nuevo director para ser considerados y ponernos a sus órdenes", recalcó el presidente de la CMIC.

SIERRA CARRASCO VIENE A TRABAJAR POR MÉXICO

El vicealmirante e ingeniero en ciencias navales, Miguel Ángel Sierra Carrasco, es egresado de la Heroica Escuela Naval, estuvo hasta el año pasado 45 años en servicio de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), siendo su último cargo el de agregado naval en la Embajada de México en Perú.

"Estoy muy contento de encontrarme aquí el día de hoy, me siento honrado de haber asumido esta responsabilidad, inicié mi carrera profesional en 1979 en el puerto de Coatzacoalcos como elemento activo de la Armada de México... es la cuarta vez que vengo al puerto, me siento identificado con Coatzacoalcos, es mi primer puesto como persona retirada... vengo con la mejor intención de coadyuvar al Corredor Interoceánico y de asegurar su éxito... simplemente a trabajar por México es a lo que vengo", puntualizó Sierra Carrasco.

Miguel Sierra Carrasco cuenta con maestrías en Administración Naval y Seguridad Nacional, así como diplomados en informática y seguridad portuaria.

En el puerto de Coatzacoalcos ha sido personal en un draga-minas, capitán de un buque e integrante del Sector Naval, hasta ahora que es director general de la Apicoat.