APEC invitó al Debate 2021 a todos los candidatos, asegura Fluvio Martínez

El presidente de la Asociación de Periodistas de Coatzacoalcos (APEC), Fluvio César Martínez aseguró que la invitación al Debate 2021 se envió a todas las candidatas y todos los candidatos que contienden por la presidencia de este municipio.

"Desconozco el motivo por el cual no vinieron, la invitación se hizo a los 11 candidatos y teníamos confirmados a 7, pero por cuestiones de salud el candidato Jesús Moreno Delgado no pudo participar, los otros cuatro candidatos definitivamente decidieron no asistir", comentó.