Apagones afectan servicios básicos que se otorgan en Nanchital

"los recibos por el consumo de energía eléctrica están llegando puntualmente, la empresa privada siempre genera afectaciones a sus clientes, no atiende las quejas de sus usuarios, los reclamos que se han efectuado no sirven de nada, porque las fallas en los transformadores, conforme pasan los días son más constantes a estas alturas deben de estar conscientes que durante la pandemia no podemos permanecer sin los servicios básicos", comentaron algunos quejosos que acudieron a la oficina de la CFE en Nanchital.

PUBLICIDAD

Las colonias donde se registraron durante el día de ayer fueron centro, Nuestra Señora del Carmen, Emiliano Zapata, Coquitos, Noria, Tepeyac, Brunet.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD