Antihigiénicas, sin luz ni agua, cárceles del sur de Veracruz: CEDH

alta de energía eléctrica, agua potable, olores nauseabundos, así como poca higiene en las celdas, son algunos de los problemas que presentan las cárceles municipales del sur de Veracruz, informo el delgado regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Tonatiuh Hernández Sarmiento.

"La verdad es que encontramos luego mucha suciedad, muchos olores nauseabundos, falta de luz eléctrica, falta de agua, algunos no tienen los camastros de cemento, no tienen cobijas, no tienen colchonetas, deficiencia en el llenado de formatos para determinar los datos generales de las personas, en algunas ocasiones hemos observado que hay exceso en las detenciones, se pasan de las 36 horas", comentó.